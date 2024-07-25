Почему опытные дачники высаживают полынь и ромашку на своих участках

Многие опытные дачники намеренно высаживают на своем участке растения не только для лечебных целей. Оказывается, эти растения могут быть полезными и на даче.

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Аптечная ромашка может быть полезной в борьбе с тлей, гусеницами, пилильщиками, ложногусеницами и клещами. Для этого приготовьте килограмм растительного материала и залейте ведром горячей воды. Средство оставьте на ночь. Наутро отфильтруйте раствор и разведите тремя ведрами воды. Начните обработку растений.

Полынь тоже помогает справиться со многими вредителями. Для этого приготовьте такой состав. Нарвите килограмм полыни и в течение суток подержите на солнце. Поварите растение в пяти литрах воды в течение 10 минут. Отфильтруйте и добавьте еще половину ведра. Обработайте растения, передают «Белновости».

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