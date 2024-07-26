Такса: что нужно знать перед приобретением этой породы

Таксы — одна из древнейших пород собак, их предки могли жить еще в Древнем Египте. С XVI века их активно Германии для охоты на барсуков и норок, а в XX веке завезли в Россию, где этих маленьких, ловких и сообразительных собак полюбила интеллигенция. «Лента.ру» рассказывает о характере представителей этой породы, особенностях воспитания, ухода и содержания.

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Главное о породе

Вес: от 3,5 до 9 килограммов в зависимости от разновидности;

Высота в холке: от 10 до 35 сантиметров;

Продолжительность жизни: 12-16 лет;

Стоимость: от 15 до 50 тысяч рублей.

История происхождения таксы

Считается, что порода появилась еще в Древнем Египте — там сохранились высеченные на стенах изображения похожих на современных такс животных с короткими лапами. Однако в современном виде эта порода собак появилась намного позже — в XVI веке в Германии. Немцы использовали таксу для охоты.

Предками такс считаются низкорослые гончие бракки. От этих собак они унаследовали тонкое чутье, упорство и азарт охотника. А короткие лапы, которые у гончих считались недостатком, обернулись преимуществом — таксы стали просто незаменимыми в охоте на барсуков и норок.

Кроме того, эти небольшие, но ловкие собаки запросто отлавливали грызунов в домах и на участках: благодаря приземистому, длинному туловищу представители этой породы могли проникать в любые норы и защищать посадки от зверьков, уничтожавших урожай.

Таксы быстро обрели популярность у немцев. Собаки были просты в содержании и не требовали особых затрат, поэтому их могли заводить даже небогатые люди. В 1870 году в Германии приняли первый стандарт таксы.

Такс ценили за преданность, энергичность, ум, чувство собственного достоинства и охотничье рвение.

В России порода появилась только в середине XVIII века, а популярной стала лишь в начале XX. Причем такс заводили не как охотничьих собак, а просто в качестве домашнего питомца-компаньона. Особенно их полюбила творческая интеллигенция: таксы были у актрисы Марии Ермоловой и у писателя Антона Чехова.

«У меня две таксы — Бром и Хина, безобразной наружности собаки. Лапы кривые, тела длинные, но ум необыкновенный», — Алексею Суворину.



Внешний вид таксы

Таксы относятся к мелким породам собак. По размерам их разделяют на:

Стандартные: вес — от 7 до 9 килограммов;

Малые: вес — от 6,5 до 7 килограммов;

Кроличьи: вес — от 3,5 до 4 килограммов.

Шерсть, всегда прямая и мягкая, бывает разного окраса — рыжеватого, серого, черного.

У представителей этой породы морда длинная и вытянутая, прикус ножницеобразный (верхние и нижние резцы ровно ложатся друг на друга, а клыки расположены точно между друг другом), зубы крепкие и мощные. Крупный нос, широко расставленные карие глаза и висячие округлые ушки.

Таксы отличаются мускулистым строением туловища: у них крепкая длинная шея, сильные лапы, подтянутый живот. Хвост — небольшой, немного загнутый.

15 лет — в среднем продолжительность жизни таксы.

Характер и поведение таксы

У такс развито чувство собственного достоинства: собаки самостоятельны, смелы и своенравны. Такой питомец будет вести себя послушно, только если заниматься его воспитанием. Как объясняет «Ленте.ру» председатель центрального совета Всероссийского общественного движения «Волонтеры-Экологи» Адам Калиматов, в случае с таксами чрезвычайно важна дрессировка. Если хозяин не сможет закрепить свое лидерство, собака будет проявлять упрямство, даже может делать что-то назло.

«Таксы умны и сообразительны. В дрессировке им важна похвала. Нужно научить собаку правилам поведения и поддерживать строгую, но любящую руку», — Адам Калиматов, председатель движения «Волонтеры Экологи».



По своему характеру таксы — отличные компаньоны. Они могут быть и спокойными, и веселыми, озорными. Собаки запросто найдут общий язык со всеми членами семьи, включая детей. Но по-настоящему преданным питомец будет только одному человеку, которого признает хозяином.

Еще один важный плюс этой породы собак — чистоплотность. Таксы всегда следят за своей гигиеной, аккуратно едят, не любят грызть и разбрасывать вещи. Наоборот, им нравится с комфортом лежать на теплом мягком лежаке (или в домике — домашние питомцы ценят личное пространство).

Заводя таксу, стоит быть готовым к пронзительному лаю. Таксы часто громко подают голос: могут облаять незнакомца или других собак, чтобы защитить себя и членов семьи.

20 000 рублей составляет средняя стоимость таксы.

Как воспитывать и дрессировать таксу

По словам бренд-менеджера марки товаров для животных Triol Александры Шишкиной, таксы обычно хорошо поддаются дрессировке. Но первое время работать с ними может быть непросто из-за упрямого характера.

«Собаки могут освоить множество команд, если процесс обучения будет интересным и последовательным. Главное — приступить к дрессировке с раннего возраста, чтобы щенок привыкал к послушанию», — Александра Шишкина, бренд-менеджер.



Дрессировать такс рекомендуется с 4-5 месяцев: подросшие щенки легко усваивают простые команды. Но даже если вы упустили время, не переживайте: обучить можно и взрослую собаку, причем своими силами, без привлечения кинолога. Просто для этого понадобится немного больше терпения и усилий.

Дрессируя собаку, важно придерживаться простых правил:

Начинайте занятия дома, в привычной обстановке;

Сократите число раздражителей — таксы реагируют на них и легко переключают внимание;

Произносите команды четко и громко, повторяйте каждую несколько раз;

Постарайтесь не переутомлять собаку: если она потеряла интерес к отработке команды, смените ее или закончите занятие;

Меняйте последовательность команд: тогда питомец будет выполнять их лучше;

Со временем переносите занятия на улицу.

Основа дрессировки такс, как и других собак, — позитивная мотивация. Лучше всего питомец будет реагировать на похвалу и лакомства.

«Призы» лучше покупать в зоомагазине, еду со стола использовать не стоит. Важно учитывать, что жесткие методы воспитания могут вызвать недовольство и непослушание животного.

Кроме того, добавляет эксперт, необходимо разнообразить досуг питомца. Четвероногий друг может легко заскучать и потерять интерес к обучению, если тренировки будут однотипными. Лучше выбрать короткие тренировки с элементами игр, пробежек, любой физической активностью.

«Нужно учитывать, что таксы любят активные занятия, особенно те, которые позволяют им использовать охотничьи инстинкты», — Александра Шишкина, бренд-менеджер.



При этом важно уделить внимание и социализации питомца. Таксы очень привязываются к своим хозяевам и могут проявлять ревность к другим животным. Чтобы избежать агрессивного поведения, необходимо чаще выгуливать таксу в людных местах и позволять вступать в контакт с другими собаками.

Социализировать такс нужно с раннего возраста: примерно с 3 месяцев. В это время можно уже аккуратно выводить щенка на улицу и знакомить с людьми, собаками (но только со спокойными, позитивно настроенными), а также внешними раздражителями и звуками.

Чем кормить таксу?

Ветеринары рекомендуют кормить щенков таксы каждые три-четыре часа, а взрослого питомца (с 9-12 месяцев) — два раза в день. Хозяева могут выбрать для этого готовый корм из магазина (сухой или влажный) либо натуральное питание.

В последнем случае в рационе таксы обязательно должны быть:

Богатое белком нежирное мясо (индейка, говядина, баранина) — рекомендуется давать каждый день;

Субпродукты (сердце, печень), содержащие белок и минералы, — несколько раз в неделю;

Рыба без костей, источник Омега-3 — один-два раза в неделю;

Овощи (кабачки, тыква, морковь, брокколи), содержащие клетчатку и витамины, — несколько раз в неделю, с оливковым маслом для лучшего усвоения;

Каши (рисовая, гречневая, овсяная) — несколько раз в неделю или ежедневно.

Что нельзя давать таксам: пшено и кукурузу — вызывают несварение желудка и аллергию; жирное мясо, свинину — плохо сказываются на работе ЖКТ, способствуют набору лишнего веса; кости — могут травмировать внутренние органы; сладкое, особенно шоколад — нельзя давать ни в коем случае, могут вызвать судороги, кровотечения, перебои в ритме сердца.

Натуральное питание для собак можно заказывать в замороженном виде: это могут быть и готовые корма с добавлением овощей, полезных масел, и мясные рационы. Главное — не кормить собак едой со стола, ведь так питание не будет сбалансированным и может содержать вредные для питомцев продукты.

Представители этой породы склонны к лишнему весу, потому в рационе должно быть мало жиров. Идеальная формула — две доли белковой пищи и три доли всего остального: клетчатки, жиров, немного углеводов.

40 граммов на 1 килограмм веса расчет порции еды для таксы.

Как ухаживать за таксой?

Забирать домой щенка таксы желательно не раньше, чем он достигнет трех месяцев и пройдет необходимую вакцинацию. Перед этим важно подготовиться: убрать подальше растения, бытовую химию и провода, обустроить лоток, место для сна (теплую лежанку) и кормления. А также купить все необходимое для собаки:

Когтерез и другие инструменты груминга;

Поводок-рулетку длиной до пяти метров;

Специальные шампуни, спреи и лосьоны для глаз и ушей;

Зубную пасту и щетку.

Ухаживать за таксой несложно: достаточно мыть ей лапы после прогулок и периодически подстригать когти. Щенкам это нужно делать раз в две недели, потом реже — питомец будет стачивать когти во время прогулок.

Купать собаку со специальными шампунями достаточно три-четыре раза в год (щенков до полугода мыть не рекомендуется). После этого нужно вытереть питомца махровым полотенцем.

Для очистки глаз и ушей собаки можно использовать ватные тампоны, смоченные в специальных лосьонах. Нельзя применять для этого перекись водорода и другие раздражающие жидкости — это может навредить нежной коже и слизистым оболочкам.

Уход за шерстью зависит от разновидности породы. Как объясняет Александра Шишкина, таксы бывают гладкошерстными, длинношерстными и жесткошерстными.

«Уход за первыми минимален: достаточно купать по мере загрязнения и чесать подходящей щеткой. Вторые требуют регулярного расчесывания во избежание образования колтунов. А третьи, которые отличаются жесткой, грубой шерстью с густым подшерстком, нуждаются в тримминге — удалении отмершей шерсти для поддержания здоровья кожи», — Александра Шишкина, бренд-менеджер.



Если придерживаться этих правил и сбалансированно кормить животное, вы получите счастливую и здоровую собаку, которая станет вам настоящим компаньоном и верным другом.