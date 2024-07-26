Как нашатырный спирт может помочь в быту

Опытные хозяйки держат в ванной не только бытовую химию, но и нашатырь. Оказывается, не просто так. Вот как он может помочь при стирке вещей.

© unsplash

Еще советские хозяйки использовали нашатырный спирт, чтобы отстирать вещи. Он помогает выводить старые пятна и придает свежесть изделиям.

Что нужно сделать. Засыпьте стиральный порошок в лоток для бытовой химии. Затем в барабан влейте 50 мл аммиака и загрузите кухонный текстиль. Выберите подходящий режим стирки и запустите машинку. Благодаря такому лайфхаку вещи будут отстирываться с первого раза.

Ранее опытные хозяйки раскрыли способ вернуть былую мягкость вещам. Для этого понадобятся соль и капроновый носок.

До этого сообщалось, что стиральные машины стали неотъемлемой частью жизни многих людей. Однако большинство из нас не задумывается о том, что она также нуждается в уходе и регулярной очистке. Если забывать об этом, то со временем в укромных уголках стиральной машины начнут скапливаться грязь и слизь, из-за чего выстиранные вещи будут иметь неприятный запах плесени и затхлости.