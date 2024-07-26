Мята: можно ли ее выращивать в своем саду?

Мята полевая не входит в список запрещенных для выращивания в саду растений, однако штраф за нее получить дачники могут. Ситуацию для URA.RU разъяснил профессор МГУ доктор биологических наук Александр Зернов.

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Ранее старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова Ольга Чирикова заявила, что выращивание на даче психотропных растений, включая шалфей и мяту полевую, наказывается лишением свободы до двух лет или штрафом до 300 тысяч рублей. Зернов в комментарии URA.RU опроверг эту информацию, указав, что в действующем законодательстве РФ нет упоминания о мяте полевой и ответственности за ее выращивание.

«Ну какая мята? Уже 20 лет действует постановление правительства, где все перечислено, какая ответственность предусмотрена за выращивание запрещенных растений. Мяты там [в этом перечне] нет», — заявил Зернов.



Мята, как выяснилось, приравнена к сорнякам. Поэтому, если земельный участок зарастет ей, владельцу участка грозит штраф за неуборку сорняков. Неиспользование сельскохозяйственных угодий по назначению влечет штрафы от 0,3% до 0,5% от кадастровой стоимости участка.

Невыполнение мер по улучшению качества земли приведет к штрафам от 20 до 50 тысяч рублей. Перечень сорных растений определен в постановлении правительства РФ от 18.09.2020 № 1482. В него входят мята, одуванчики, ромашка и другие вредные растения.