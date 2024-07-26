Специалисты объяснили, какие лакомства можно давать кошкам

Любимого питомца хочется радовать угощениями, но лучше делать это чем-то полезным. Какие лакомства лучше всего давать кошкам, сообщает Общественная Служба Новостей.

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Одно из самых любимых лакомств для кошек – это мята. Из нее делают специальные шарики и подушечки для игры. Кроме того, ее выпускают в концентрированном виде для улучшения аппетита и снижения желудочных спазмов.

Для кошачьих зубов очень полезны мясные колбаски. Их готовят из утки, ягненка, телятины и печени. В составе лакомства присутствуют только натуральные ингредиенты, а полезные минералы и витамины отлично усваиваются и укрепляют зубы питомца.

Также кошкам можно давать хрустящие подушечки. Они бывают с разными вкусами и могут быть предназначены для выведения шерсти, чистки зубов или для ухода за шерстью.

Ранее эксперты рассказали, можно ли давать собакам мясные кости. По их словам, кости содержат много полезных веществ, однако собака рискует повредить зубную эмаль, травмировать десны и даже пробить желудок.