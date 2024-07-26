Кинолог рассказал о вредных добавках и консервантах для собак

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев порекомендовал выбирать корм для собаки с минимальным количеством добавок и консервантов, чтобы обеспечить ее здоровье на долгие годы.

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"Конечно, современная кормовая отрасль не обходится без консервантов. Они позволяют продуктам долго храниться и сохранять свой первоначальный вид. Кроме того, многие производители используют ароматизаторы и усилители вкуса, поскольку не каждый пес согласится есть сухой корм. Однако не все добавки и консерванты полезны для питомца", — рассказал Голубев.



Ароматизаторы и красители не имеют питательной ценности и могут нанести вред здоровью. Консервантов в герметичных упаковках меньше, чем в сухих кормах. Натуральные консерванты — это витамин С или Е, синтетические консерванты — BHA, BTA, пропилгаллат, пропиленгликоль. В малых количествах они не вредят, но их воздействие до конца не изучено.

Эксперт посоветовал избегать бездумного применения витаминных комплексов без консультации ветеринара. Если корм сбалансирован, собака получает все необходимые витамины и минералы.

"Ни в коем случае не назначайте препараты собаке самостоятельно и не покупайте витаминные комплексы в аптеке для человека. Потребности в витаминах у человека и собаки разные, важно грамотно подбирать не только необходимые витамины, но и их дозировку", — предупредил Голубев в интервью РИАМО.



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