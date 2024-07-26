Бромелиевые растения — что нужно знать перед покупкой

Экзотические комнатные растения привлекают взгляд ярким окрасом и необычным внешним видом. Однако не стоит соблазняться на покупку без знания особенностей того или иного растения. Нередко разочарованием для начинающих цветоводов-любителей становятся бромелиевые — гузмания, вриезия или эхмея. Гибель растения после цветения — не повод обвинять продавца или ругать себя за некачественный уход: ответственна за «происшествие» лишь сама природа.

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При покупке бромелиевых стоит иметь в виду, что растение цветет примерно в возрасте 3 лет, после чего усыхает. Однако необходимо продолжать обильный полив — на материнском растении должны появиться «детки». Отсаживать их можно только когда они дорастут до внушительных размеров, однако в таком случае цветения точно придется ждать несколько лет. Некоторые специалисты советуют не вмешиваться в размножение бромелиевых: если повезет, свежий отросток в таком случае зацветет гораздо быстрее.

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Кроме того, важно удалять пропавшую розетку только после полного высыхания. А если вы предпочитаете простые в уходе цветы, обратите внимание на 7 комнатных растений для начинающих, которые стерпят почти все.