Выращиваем укроп: нужно знать всего лишь две хитрости

Не всегда удается вырастить сочный, душистый и ароматный укроп, однако есть некоторые хитрости, которые помогут получить хороший урожай. Вот что нужно знать начинающим дачникам.

Укроп нуждается в постоянном поливе. Только достаточное количество воды поможет обеспечить сочность и ароматность зелени. Лучше всего проводить полив дважды в день.

Еще нужно знать про хитрости с обрезкой. Когда растения вырастают и отдают все что можно, не стоит их удалять. Лучше возьмите секатор и проводите обрезку каждый раз, когда куст начинает превышать размеры 15 сантиметров, рассказала ученый-агроном Анастасия Коврижных изданию «Белновости».

Ранее сообщалось, что многие дачники ежегодно выкапывают картофель в одно и то же время, полагаясь на соседей, однако это в корне неправильно. Вот на какие признаки нужно обращать внимание, чтобы получить свежий и вкусный урожай.

До этого глава Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что работа на приусадебном участке способствует развитию у детей наблюдательности и ответственности. Он отметил, что ребенок, трудясь в огороде, получает естественную физическую нагрузку.