Названы лучшие характеристики для робота-пылесоса среднего сегмента

При бюджете в 20 тысяч рублей вы вряд ли сможете купить флагманский робот-пылесос. Однако есть за такую цену и хорошие, практичные модели.

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Навигация. В сегменте до 20 тысяч рублей встречаются гироскоп, камера, лидар (LiDAR). То есть все существующие системы навигации. Гироскоп устарел, поэтому выбирайте между камерой и лидаром. Если расстояние между полом и самыми низкими предметами мебели составляет 8−9 см, то обратите внимание на модели с камерой. В остальных же случаях лучше брать с лидаром. Он окажется практичнее, если вам нужна будет функция разделения квартиры на зоны, выставление виртуальных стен.

Сила всасывания и сухая уборка. Если вам нужна большая мощность всасывания, то изучите практические тесты модели. Для ковров нужна функция Carpet Boost.

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Рабочий блок. Качество сухой уборки будет зависеть от силы всасывания и от рабочего блока. Обязательно у робота-пылесоса должна быть турбощётка. При наличии дома ковров лучше взять щётку с комбинацией силикона и ворса, а если ковров нет или их площадь очень маленькая, то покупайте силиконовую щётку без щетин. Для удобства щётка должна быть съёмной.

Влажная уборка. Если для вас важен этот параметр, то обращайте внимание на тип бака и формат уборки. Например, для больших квартир лучше подойдут модели с раздельной уборкой. При уборке траектория должна быть Y-образной. Регулировка подачи воды необходима при наличии ламината, паркета.