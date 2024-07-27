Что посадить в августе, чтобы успеть собрать урожай

Садовод Туманов: в августе можно посеять на огороде любую зелень. Большая часть лета позади, и скоро огородники начнут сборы последнего урожая. Но это не значит, что ничего больше не получится вырастить. Все-таки впереди ещё целый август и, как правило, достаточно тёплый сентябрь. Рассказываем, что можно посеять в последний летний месяц, чтобы культура успела вырасти.

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Что посеять в августе

Председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов объяснил в беседе с «Москва 24», что в последний месяц лета на огороде можно посеять:

зелень (салат, листовая горчица, петрушка, укроп),

редис,

горох,

репу,

дайкон.

Он добавил, что зелень можно сеять всё лето, и август тут не исключение. Если постоянно досеивать что-то, то можно обеспечить себе постоянный «конвейер» к столу.

Дайкон, если в сентябре будет тепло, может вырасти достаточно большим. В то же время стоит учитывать, что в некоторые регионы холода приходят раньше, и поэтому лучше отдавать предпочтение скороспелым сортам, уточнил эксперт.

Самые полезные дачные овощи

Ранее гастроэнтеролог Владимир Неронов рассказал, что в овощах с огорода пользы больше, чем в покупных. Такие укрепляют иммунитет и помогают здоровью кишечника.

По его словам, стоит обратить внимание: