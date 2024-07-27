Когда нельзя подходить к собаке

Собаки не умеют говорить и не предупредят ребенка о том, что им не хочется играть или в данный момент им неприятен любой контакт. Очень важно, чтобы дети умели считывать сигналы, которые подает питомец, и знали, в каких ситуациях лучше не пытаться контактировать с собакой. Рассказываем, когда не стоит подходить к собаке.

«Из-за того, что родители не объясняют ребенку, как себя вести с собакой, могут возникать конфликты между питомцем и малышом. Детям нужно понимать, что у животного есть свои желания и интересы, собака не всегда готова играть и общаться. Для безопасного и бесконфликтного общения нужно рассказывать детям, что тревожить питомца можно не всегда: например, когда он принимает пищу, занят со щенками или хочет отдохнуть, его тревожить не стоит», — рассказывает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.



Питомец принимает пищу

У каждой собаки должно быть свое место, где она спокойно принимает пищу. Это значит, что в этот момент никто не должен ее беспокоить. Ребенку нужно объяснить, что питомцу важно дать время, пока он наслаждается своим кормом. В этот момент нельзя подходить к собаке, начинать ее гладить, дразнить, отнимать миску или пытаться в нее что-то положить. Пока собака ест, ее нужно оставить одну, в ином случае она может даже продемонстрировать агрессивное поведение, напугав ребенка.

Собака ушла отдохнуть

Когда собака самостоятельно решает уйти на свое место, чтобы отдохнуть, ей нужно позволить сделать то, что она хочет. Ребенок должен понимать, что питомец не может все время играть и принимать ласку, он так же, как и люди устает, у него есть свои желания, которые нужно уважать.

Питомец находится со щенками

Когда собака только ощенилась, ее привычное поведение может измениться: из нежного и доброго друга она может стать тревожной и даже немного агрессивной. Такие изменения в поведении могут варьироваться из-за гормонального всплеска и охранно-защитных инстинктов. Питомец будет оберегать своих щенков от посторонних, иногда даже от членов семьи. Самый сильный стресс приходится на первые недели, поэтому в это время собака может активнее защищать своих малышей. Со временем ее поведение поменяется, но в этот период важно быть внимательным и осторожным. Родителям нужно объяснить ребенку, что подходить к маме с малышами нельзя, тем более не нужно пытаться достать щенков, чтобы их погладить или поиграть. Если собака адекватно реагирует на интерес домочадцев к своим щенкам, процесс взаимодействия ребенка и малышей должен контролировать взрослый.

Собака поджимает хвост, прижимает уши

Есть ситуации, в которых собака предупреждает, что она не готова к общению, ей дискомфортно и стоит прекратить контакт или назойливые ласки. Когда питомец поджимает хвост и уши, это может говорить о том, что животному не нравятся ваши действия в данный момент. Это вежливая просьба оставить его одного, если ребенок не поймет этого сигнала, питомец может перейти к более агрессивным действиям.

Собака морщит нос или показывает зубы

Крайняя степень недовольства, когда собака морщит нос и показывает зубы. Это прямая угроза и сигнал, что питомец больше не будет терпеть ваше общество. После этого сигнала, если ребенок не перестанет контактировать с собакой, она может даже укусить его.

В общении собаки и ребенка важную роль играют родители. Именно они должны объяснять и на своём примере показывать, как не нужно обращаться с питомцем, когда его стоит оставить одного, а когда время для игр и обучения.