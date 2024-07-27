Сколько стоит оборудовать дома рабочий офис

Около 38 % россиян, работающих удаленно или гибридно, создают дома специальное рабочее место с компьютерным столом и стулом. А 11 % специалистов на удаленке обустраивают полноценный домашний офис в отдельной комнате.

Сервис «Авито. Работа» провел опрос среди 7 тысяч работающих удаленно россиян. Оказалось, что многие из них создают у себя дома специальное место для работы. Специалисты из сферы IT и телевидения в 54 % случаев ответили, что ставят себе компьютерный стол и стул. Представители сферы туризма и гостинично-ресторанного бизнеса (24 %) и специалисты строительных компаний (17 %) обустраивают полноценный офис в отдельной комнате.

Аналитики подсчитали, что средняя сумма, которую тратят на обустройство рабочего пространства дома, – 11 800 рублей. Рабочий стол можно приобрести за 5400 рублей, компьютерное кресло – за 6400 рублей, настольную лампу – приблизительно за 3000 рублей. Некоторые россияне также ставят около рабочего места увлажнитель воздуха, который актуален как летом, так и с началом отопительного сезона. Этот товар в среднем можно купить за 4000 рублей.

Согласно данным опроса, россияне, работающие из дома, используют для обустройства своего домашнего офиса канцелярию (28 %), комнатные растения (18 %), мини-холодильник или вентилятор (16 %), а также различные личные вещи, например фотографии и постеры (14 %), награды и сертификаты (9 %).

Интересно, что чаще всего именно личными вещами украшают свое рабочее место специалисты маркетинга, рекламы и PR (35 %), представители туризма и гостинично-ресторанной сферы (34 %), IT и телекома (22 %). Минимализм же предпочитают работники транспорта, недвижимости и строительства, а также работники промышленности.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, во сколько россиянам обходится поддержание эмоционального здоровья. Согласно данным, в среднем на хобби и развлечения наши соотечественники тратят ежемесячно 14 575 рублей. Просмотр фильмов или прослушивание любимой музыки способствует душевному спокойствию 52 % опрошенных.