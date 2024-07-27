Названа эффективная подкормка для замиокулькаса

Замиокулькас — красивый суккулент, который можно встретить во многих домах. Растение при этом довольно неприхотливо в уходе. Оно будет расти, даже если просто покрывать его базовые потребности.

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Однако иногда цветок либо замедляется в росте, либо полностью прекращает расти. Ситуацию легко исправить. Нужно убедиться, что все основные правила соблюдены, и подкормить растение «пробуждающим составом».

Замиокулькас предпочитает светлые помещения без прямых солнечных лучей. При этом ему нравятся тесные горшки по размеру корневой системы и редкие, обильные поливы. Грунт должен полностью высохнуть перед следующим поливом. Замиокулькас сорта черный Равен особенно плохо реагирует на переувлажнение.

Почва должна быть рыхлой и легкой, а клубни растения должны быть слегка присыпаны землей. Раз в месяц можете «подбадривать» растение подкормкой на основе аптечной глюкозы 40%. Добавьте 10 мл глюкозы (одну ампулу) на литр воды. Для усиления эффекта добавьте в состав чайную ложку гумата калия, который поможет глюкозе легче всосаться и обогатитпочву минералами. Удобрение используется для полива один-два раза в месяц.

Ранее сообщалось, что герань считается одним из самых популярных комнатных растений, ведь она неприхотлива и может цвести круглый год. Однако цветок нужно подкармливать домашними удобрениями, ведь запас питательных элементов в почве горшка ограничен.