Раскрыта польза картофельных очистков

Многие дачники мечтают о здоровой смородине, которая бы хорошо плодоносила. Для этого нужно правильно поливать кусты. Можно приготовить отличную подкормку из картофельных очистков.

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Опытный агроном Ксения Давыдова рекомендует на протяжении всего сезона откладывать картофельные очистки под куст и отслеживать состояние субстрата, который уже внесен. Новый лучше вносить после разложения старого.

Выкопайте вокруг куста двадцатисантиметровую траншею. После этого закопайте в ней картофельные очистки. Перед использованием лучше поместите кожуру в горячую воду на два-три дня, периодически помешивайте. Смесь повысит плодородность грунта перед высаживанием рассады. Когда будете подкладывать картофельные очистки под кусты, залейте их любым ЭМ-препаратом, передают «Хибины».

Ранее агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных рассказала, что пиво может помочь дачникам в борьбе со слизнями в огороде. По ее словам, эти вредители испытывают слабость к хмельному напитку, а потому ловушки с пивом помогут поймать слизней и избавиться от них. Кроме того, в борьбе с вредителями поможет скорлупа от грецких орехов.