Чем картофельные очистки полезны для смородины

Опытные хозяйки не выбрасывают картофельные очистки: полезны для смородины
Многие дачники мечтают о здоровой смородине, которая бы хорошо плодоносила. Для этого нужно правильно поливать кусты. Можно приготовить отличную подкормку из картофельных очистков.
Опытный агроном Ксения Давыдова рекомендует на протяжении всего сезона откладывать картофельные очистки под куст и отслеживать состояние субстрата, который уже внесен. Новый лучше вносить после разложения старого.
Выкопайте вокруг куста 20-сантиметровую траншею. После этого закопайте в ней картофельные очистки. Перед использованием лучше поместите кожуру в горячую воду на два-три дня, периодически помешивайте. Смесь повысит плодородность грунта перед высаживанием рассады. Когда будете подкладывать картофельные очистки под кусты, залейте их любым ЭМ-препаратом, передают «Хибины».
Ранее агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных рассказала, что пиво может помочь дачникам в борьбе со слизнями в огороде. По ее словам, эти вредители испытывают слабость к хмельному напитку, а потому ловушки с пивом помогут поймать слизней и избавиться от них. Кроме того, в борьбе с вредителями поможет скорлупа от грецких орехов.