Составлен рейтинг роботов-мойщиков окон для квартиры и дома

Как выбрать робота-мойщика окон для квартиры и дома

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Робот-мойщик окон может значительно ускорить процесс уборки. Однако такие устройства появились относительно недавно, а потому у покупателей все еще остаются вопросы при выборе такого помощника. Рассказываем, на что в первую очередь нужно обратить внимание при его поиске.

Аккумулятор

Некоторые роботы-мойщики могут работать от аккумулятора. Однако при выборе такого устройства нужно учитывать несколько моментов:

Чем выше емкость аккумулятора, тем дольше устройство может держаться на поверхности. Также, если модель имеет более 1 000 мАч, то она способа к работе в автономном режиме;

Производители предусматривают страховочные тросы, но, например, от удара робота о стену они вряд ли смогут спасти;

Прибор с емкостью ниже 1 000 мАч, когда заряд достигает 0%, переходит в аварийный режим, останавливая свою работу и включая тревожную индикацию.

Полностью аккумуляторные роботы в среднем работают до полутора часов;

Как правило, роботы-мойщики с большим аккумулятором стоят дороже: в среднем цена на них равняется 16 000 - 20 000 рублей.

Большей популярностью среди покупателей пользуются девайсы, работающие от розетки, хотя в них тоже встроены аккумуляторы - они нужны для того, чтобы при неожиданном отключении электричества агрегат не упал и успел добраться до безопасного места.

Что касается режимов работы таких моделей, то большинство из них предлагают такие варианты уборки:

Ручное управление. Владельцы могут направлять их при помощи специального приложения или пульта для очистки определенных мест;

Локальная очистка. Роботы устраняют отдельные загрязнения;

Зигзагообразные движения. Устройство, охватывая основную площадь поверхности, движется по диагональным траекториям;

Глубокая очистка. Это наиболее тщательный процесс уборки, когда окно сильно загрязнено.

Движение по краям. Девайс движется по краям рамы, где чаще всего скапливается пыль.

Форма

Чаще всего в магазинах можно встретить роботов-мойщиков двух форм: овальные и квадратные.

Особенности овальных:

Перемещаются с помощью вращения двух дисков с чистящими салфетками;

Подходят для небольших поверхностей;

Компактные;

Из-за особенностей формы не могут промывать углы.

Особенности квадратных:

Передвигаются за счет гусениц или колесиков;

Большие и тяжелые в сравнении с овальными;

Имеют четыре чистящих диска или одну большую салфетку;

Быстро перемещаются;

Подходят для больших окон;

Из-за датчиков, которые нужны для того, чтобы робот не упал, не могут вплотную подъехать к краю поверхности.

При этом размеры устройств бывают разные. Минимальная длина одной стороны - 15 см. Более мелкие модели, хотя и потребляют меньше энергии и имеют небольшой вес, однако требуют больше времени на уборку.

Наличие распылителя

Робот-мойщик с распылителем - это более дорогая модель, ее стоимость примерно на 10 000 рублей дороже устройства без распылителя. Она, в отличие от обычных аппаратов, имеет следующие преимущества:

Самостоятельно или после нажатия на пульт наносит на салфетку нужную дозу жидкости;

Владельцу не нужно следить за тем, чтобы салфетки всегда оставались влажными;

Роботы с одним бачком распылителя подают средство только при движении в определенном направлении. Те приборы, у которых на двух сторонах есть распылители, более эффективны;

Система ультразвукового распыления может разбить капли воды до состояния "тумана".

Скорость работы

Большинство роботов-мойщиков стекол очищает от половины до одного квадратного метра в минуту. Для этого девайсу требуется мощность в 70-90 Вт.

Есть и модели, которые способны за это время обработать пять квадратных метров, однако на рынке они встречаются не так часто.

При этом показатель скорости не всегда имеет большое значение, поскольку устройство, которое движется очень быстро, может производить нетщательную уборку.

Ручка

Роботы могут иметь разные формы ручек. Разница между ними становится заметной тогда, когда нужно установить мойщика, например, на наружную сторону окна, где есть решетки или ветви деревьев. Наиболее распространенными являются:

обтекаемая, которая является продолжением корпуса,

торчащая, которая имеет большой размер.

Плюсы обтекаемой ручки:

Несильно выступает над конструкцией, благодаря чему можно легко прикрепить на окно с решетками;

Удобно держать в руке;

Не занимает много места;

Дополняет дизайн устройства.

Минус обтекаемой ручки:

Если на ручке есть кнопки, то можно случайно на них нажать.

Плюсы торчащей ручки:

Из-за большого размера ручки робота удобно прикреплять и снимать с окна;

Поскольку на ручке нет кнопок, то получится избежать случайных нажиманий на них.

Минусы торчащей ручки:

Неудобно держать: может выскользнуть из рук;

Вряд ли пролезет между решетками и окном;

Может не поместиться на узкой полке.

Советы экспертов

Эксперты дали несколько советов, как выбрать робота-мойщика для дома.

Во-первых, нужно обращать внимание на тип прибора. На рынке сейчас представлено два типа: вакуумные и магнитные:

Вакуумные крепятся к окну при помощи электрического вакуумного насоса. Они являются универсальными, поскольку подходят для разных поверхностей, включая стекла любой толщины, зеркала и стены;

Магнитные роботы используют две магнитные пластины по обе стороны стекла. Они подходят только для окон. Однако часто устройства имеют ограничение по толщине - большинство из них нельзя закрепить на стекле, толщина которого больше 28 мм или меньше 5 мм.

"При этом магнитные мойщики тише работают и тратят меньше энергии, чем вакуумные", - уточнил руководитель категории "Бытовая техника и электроника" в "Авито" Павел Комаров.



Он также порекомендовал приобретать приборы, в комплекте с которыми идет не менее шести салфеток, чтобы не пришлось покупать дополнительные.

Также необходимо, чтобы робот имел страховочный трос.

"Даже несмотря на магнитное или вакуумное крепление, необходимо всегда уделять внимание вопросу безопасности, чтобы робот не упал на голову прохожим", - сказал Комаров.



Кроме того, в идеале выбирать модель с поддержкой не только влажной, но и сухой уборки. Последняя нужна для того, чтобы очищать окна, выходящие на оживленную улицу, поскольку на стеклах может скапливаться пыль. Если же на поверхность сразу нанести жидкость, то могут остаться разводы, говорится на сайте "М.Видео-Эльдорадо".

Вместе с этим следует обращать внимание на уровень шума, издаваемого роботом. Если он генерирует 50-60 дБ, то это приемлемо. Более высокие показатели - выше 75 дБ - уже могут принести дискомфорт членам семьи и домашним животным.

Рейтинг роботов-мойщиков окон для квартиры и дома по версии "РГ"

Квадратный робот-мойщик

Среди квадратных роботов мойщиков можно выделить модель Mamibot W120-F, со средней стоимостью 17 000 - 20 000 рублей.

Плюсы:

Производит влажную и сухую уборку;

Имеет несколько датчиков, включая защиту от падения и обнаружение воды;

Может управляться как с помощью приложения, так и через специальный пульт;

Негромкий: уровень шума составляет всего 65 дБ;

Умеет мыть безрамные поверхности;

Есть функция распыления жидкости;

Длина страховочного троса составляет 5 м;

Есть гироскоп, с помощью которого можно выстроить траекторию движения;

Три режима работы: автоматический (самостоятельно убирается, после чего возвращается к тому месту, куда его установил владелец), N-образный (очищает поверхность по вертикали) и Z-образный (очищает поверхность по горизонтали);

Есть русская озвучка.

Минусы:

Отсутствует дисплей;

Может оставлять небольшие разводы;

Маленький карабин.

Овальный робот-мойщик

Среди овальных роботов-мойщиков окон рекомендуем Hobot 388. Его средняя стоимость - 17 000 - 24 000 рублей.

Плюсы:

Оснащен бесщеточным двигателем, который плотно прижимает устройство к поверхности, где есть, например, мозаика или глубокие швы;

Может производить и сухую, и влажную уборку;

Очищение происходит параллельными линиями;

Мощный: имеет 90 Вт;

Производит дозированное ультразвуковое распыление;

Управлять можно как через приложение, так и с помощью пульта;

Имеет съемный бак для моющего средства. Одной заправки резервуара хватает на уборку довольно большой площади;

Равномерно распределяет жидкость по поверхности;

Для навигации используется обновленная версия

интеллектуального программного обеспечения AI Technology 4.0;

Не оставляет разводов и потертостей;

Убирает один квадратный метр за четыре минуты;

Мощность удержания девайса на поверхности увеличена на 25%.

Минусы:

Из-за того, что имеет овальную форму, не может промывать углы;

Может начать "пищать" без причины;

Немного шумный: 65 дБ.

Робот-мойщик с распылителем

Что касается роботов-мойщиков с распылителем, то здесь "РГ" обратила внимание на модель Atvel Zorro Z5 Slim. В среднем ее можно приобрести по цене от 13 000 до 20 000 рублей.

Плюсы:

Ультратонкая конструкция - есть складывающаяся ручка;

Очищает даже небольшие поверхности, например, форточки;

Имеет навигационный чип с шестиосевым акселерометром;

Время работы от батареи - 40 минут;

Хорошо сцепляется с поверхностью;

Двигается со скоростью пять метров в минуту;

Время мытья одного квадратного метра - две минуты;

Имеет локальный режим, используемый для интенсивной очистки в определенном месте стекла;

Не сможет запутаться в проводе, так как шнур проворачивается на 360 градусов;

Моет стекла, даже если рядом находятся какие-либо предметы.

Минусы:

Уровень шума чуть выше нормы - 70 дБ;

Если поверхность большая, то роботу потребуются дополнительные салфетки.

Робот-мойщик без распылителя

Даджет W100 можно назвать одним из лучших роботов-мойщиков, не имеющих распылителя. В рознице он продается по цене от 3 500 до 8 500 рублей.

Плюсы:

Есть два способа передвижения: зигзагообразное и вращательное;

Производит влажную и сухую уборку;

Скорость уборки составляет четыре минуты за один квадратный метр;

Довольно легкий - всего 990 граммов;

Управлять можно дистанционно через пульт;

Время аварийного удержания составляет 20 минут;

Хорошо держится и на крупных, и на небольших плитках.

Минусы:

Нет распылителя моющего средства;

Уровень шума - 72 дБ.

Робот-мойщик с обтекаемой ручкой

Среди роботов-мойщиков с обтекаемой ручкой стоит выделить Hutt W8. Его средняя стоимость в розничных магазинах - 20 000 - 25 000 рублей.

Плюсы:

Достаточно мощный - 90 Вт;

Скорость движения составляет три минуты за один квадратный метр;

Может очищать даже маленькие поверхности размером 40х60 см;

Управлять роботом можно двумя способами: через кнопки и пульт;

Объем бака для воды составляет 0,08 л;

Небольшой расход моющего средства;

Производит влажную и сухую уборку;

Предусмотрены голосовые оповещения;

Работает с применением интеллектуального метода планирования маршрута HUTThink 2.0;

Хорошо определяет препятствия;

Умеет мыть окна без рам;

Может работать от аккумулятора в течение 20 минут.

Минусы:

Уровень шума немного завышен - 70 дБ;

Нет мобильного приложения для управления;

Движение робота зависит от его расположения на поверхности;

Не умеет очищать участки, расположенные близко к раме.

Робот-мойщик с торчащей ручкой

Хороший робот-мойщик стекол с торчащей ручкой, как выяснили эксперты "РГ" - Mamibot W110-T. Приобрести его можно примерно за 8 000 - 10 000 рублей.

Плюсы:

Производит влажную и сухую уборку;

Есть датчик перепада высоты и датчики обнаружения края;

Уровень шума - всего 70 дБ;

Время аварийного удержания составляет 20 минут;

Управлять настройками можно через пульт, кнопки на корпусе и смартфон;

В комплекте есть вакуумный насос;

Подходит для больших помещений;

Качественная сборка и простая эксплуатация в купе с доступной ценой;

Есть несколько сменных тряпочек;

Не оставляет разводов: если "видит" пятно, то останавливается на этом месте и старается оттереть его.

Минусы:

Есть только один режим работы - Z-образный, при котором устройство двигается зигзагами от одной рамы к другой;

Отсутствует дисплей;

Не может мыть безрамные поверхности;

Нет голосового помощника;

Крупный, из-за чего может не поместиться с внешней стороны окна, где есть решетки.