В России создали приложение для поиска собак по фотографии носа

Резидент технопарка «Жигулевская долина» (г. Тольятти) разработал приложение «Золотой нос», которое позволяет найти потерявшуюся или украденную собаку по фотографии ее носа. Как пишет «Комсомольская правда», у каждого пса уникальный узор ринария (кончика носа без шерсти), который остается неизменным с двухмесячного возраста.

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Чипование и клеймирование животных – это уже не единственные способы определения собственности на них. Приложение «Золотой нос» использует нейронную сеть для создания цифрового паспорта животного на основе его ринария. Это более гуманный способ, чем чиповка или клеймирование, которые могут быть травматичными для питомца.

Для поиска пропавшей собаки достаточно загрузить в приложение фотографию ее носа. Если собака найдена, ее хозяин может связаться с лицом, нашедшим животное, с помощью приложения.

Создатели приложения планируют развивать его дальше, добавляя функции, такие как доступ к истории вакцинаций и рекомендации ветеринаров. В будущем также планируется создать платформу для владельцев домашних животных, где они смогут находить ветеринарные клиники, грумеров и зоомагазины.

Ранее глава Рособрнадзора пожаловался на развитие технологий.