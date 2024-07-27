Как правильно поливать сад и огород

Если верить синоптикам, последний летний месяц не планирует «снижать градус» и обещает быть жарким. А это значит, что сад и огород поливать придется регулярно. Как это делать правильно?

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Какие самые распространенные ошибки допускают неопытные дачники при поливе растений? Об этом «Вечерней Москве» рассказывает биолог Михаил Краснов.

Неправильно выбранное время для полива

Пожалуй, самая распространенная ошибка! Запомните: поливать следует в утренние и вечерние часы. Делать это в полуденный зной — значит подвергать растения риску солнечного ожога. Тем, кто выращивает в теплице томаты, полив надо проводить только в первой половине дня, чтобы за день лишняя влага испарялась и воздух в ней не был слишком влажным.

Полив холодной водой

Старайтесь брать воду для полива из емкости — бочки, бака, где она имеет возможность не только нагреться в течение нескольких часов, но и отстояться. При этом содержащиеся в ней соли выпадут в осадок и растения получат теплую (20–22 градуса) и чистую воду.

Душ для растений

В жаркую погоду поливайте растения под корень, не надо окатывать их «с головой»: капли воды на листьях станут линзами, которые запросто могут их прожечь.

Слишком мощная струя воды

Присмотритесь, что происходит, когда вы не рассчитали силу водной струи: она же размывает землю и оголяет корни, которые в результате будут быстро пересыхать на солнце.

Не делать полив после внесения удобрений

Некоторые дачники почемуто ставят равенство между внесением удобрений и поливом. Но подкормка не отменяет полива, напротив: внеся жидкое удобрение под растение, вы просто обязаны его полить, дабы не пожечь корни. И дальше поливайте в обычном режиме.

Слишком редкие и обильные поливы

Некоторые дачники, которые по каким-то причинам поливают растения редко, стараются наверстать упущенное «в один присест» и выливают под них немыслимое количество воды. Не забывайте о том, что чувство меры есть талант. Если уж не получается регулярно поливать огород, то хотя бы не выливайте под растения за один раз «мореокеан».

Недоливать или переливать воду

Запомните: после правильного полива слой почвы должен быть промочен на глубину 10–15 сантиметров.Не рыхлить землю перед поливом. Не поливайте по корке, образовавшейся на поверхности земли после последнего полива. Во-первых, корни ваших растений не дышат, во-вторых, вода плохо проходит через «каменный» верхний слой. А ваша задача — промочить ее минимум на 10 сантиметров. Вот почему не сочтите за труд перед каждым поливом аккуратно рыхлить землю.

Не мульчировать растения

Скошенная трава — отличная мульча, которая удерживает влагу в почве на длительное время и способствует улучшению ее качеств.

Умная чаша

Благодаря этой пластиковой емкости особой формы поливом охватывается практически вся прикорневая зона растения, вода не разбрызгивается. На дне чаши расположены специальные отверстия, через которые вода уходит в грунт постепенно, за 7–15 минут — в зависимости от рыхлости земли. Если вдруг отверстия чаши засорились, их можно легко промыть водой.

Цена: от 750 рублей.

Таймер начеку

Электронный таймер — очень полезный гаджет, позволяющий садоводу устанавливать определенное время полива и регулировать его продолжительность. Устройство можно подключить как к системе капельного полива, так и к бочке с краном или водопроводу. Работает таймер от батареек, к сети его подключать не придется. А это значит, что вы сэкономите на электричестве. Некоторые модели таймера можно подключать к сети Wi-Fi и управлять ими удаленно через мобильное приложение. Таймер сам включит и отключит систему орошения. Вам надо будет только установить интервалы и длительность полива.

Цена: от 1400 рублей.

Шланг с распылителем

Удобный и легкий, весом всего 500 граммов, этот садовый шланг при максимальном давлении воды растягивается с 5 до 15 метров. Когда подача воды прекращается, шланг возвращается к исходным размерам. Есть у него и еще одно важное достоинство, которое очень вам понравится: шланг не перекручивается, поскольку сделать это не позволяет его двойная конструкция. Кроме того, он оборудован насадкойраспылителем с пятью режимами. А это значит, что покупать отдельно садовый пистолет не придется.

Цена: от 550 рублей.

Проще простого

Конус для полива— элементарное устройство, которое подходит для любой пластиковой бутылки. Надо всего лишь насадить конус на нее и перевернуть вверх дном, а затем вставить конус в землю возле растения, которое собираетесь поливать. С помощью этой насадки можно также удобрять огородные и садовые культуры, предварительно залив в бутылку питательный раствор. Поворачивая регулятор налево и направо, вы сможете регулировать скорость полива.

Цена: от 480 рублей.

Тяжелая артиллерия

Насос аккумуляторный предназначен для полива огорода, позволяет легко перекачивать воду из бочки. То есть температура воды, которой вы будете поливать свои растения, всегда будет комфортной для них. Погружать насос можно на глубину до двух метров. Максимальная высота подачи воды составляет 17,5 метра при производительности 1800 л/ч. Благодаря работе от литийионного аккумулятора насос позволяет организовать полив в любом уголке участка. Батарейный отсек устройства надежно защищен от попадания в него влаги.

Цена: от 7000 рублей.