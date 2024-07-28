Кинолог сообщил, каких собак труднее всего дрессировать

Собака может не выполнять команды хозяина и не поддаваться обучению по различным причинам. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев, передает РИА Новости.

© Газета.Ru

«Хочу отметить, что собак, которые совсем не поддаются дрессировке, нет, есть или ленивые хозяева, или проблемы, которые не удалось выявить и решить», — отметил эксперт.



Голубев обратил внимание, что не существует глупых или умных собак. Особенности поведения и способности животных зависят от породы. По его словам, невозможно заставить мопса охранять дом.

Со сложностями в обучении могут столкнуться хозяева гиперактивных и пугливых собак. Эти животные невнимательно относятся к командам, постоянно отвлекаются. Хозяевам к такому питомцу нужно быть особенно внимательным и чутким, чтобы разобраться, что вызывает стресс.

До этого венгерские ученые-этологи из Будапештского университета имени Этвоша Лорана изучили поведение домашних свиней по отношению к человеку и сравнили его с поведением собак.