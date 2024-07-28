Полезная хитрость для борьбы со стойкими загрязнениями

Опытные хозяйки всегда имеют в запасе различные лайфхаки в уборке. Некоторые используют редкие и неожиданные компоненты, которые дают отличный результат. Один из секретов заключается в коле с пастой.

Как оказалось, из них можно приготовить мощный раствор, который поможет справиться даже со стойкими загрязнениями. Готовится средство легко.

Для этого возьмите емкость с возможностью распыления. 200 мл вам хватит. Влейте в нее стакан колы и добавьте две ложки пасты. Хорошо все перемешайте.

После этого можно сразу приступать к уборке. Это средство сможет справиться практически с любыми загрязнениями. Так, раствор сможет очистить мойку, газовую плиту, плитку, чайник , подоконник и смеситель, передают «Белновости».

Ранее сообщалось, что стиральные машины стали неотъемлемой частью жизни многих людей. Однако большинство из нас не задумываются о том, что она также нуждается в уходе и регулярной очистке. Если забывать об этом, то со временем в укромных уголках стиральной машины начнут скапливаться грязь и слизь, из-за чего выстиранные вещи будут иметь неприятный запах плесени и затхлости.