Какие растения и насекомые опасны для сада и огорода

Выражение «Человек — хозяин природы» пора забыть. Это не так. И доказательство тому — поведение растений и насекомых, которое особенно удивляет этим летом. Некоторые виды буквально уничтожают все живое на своем пути. Биолог Михаил Краснов рассказал «Вечерней Москве», чем сегодня шокируют флора и фауна.

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Биологов сама наука биология приучает к мысли о том, что природа — сильнее нас. А сейчас и перемены климата, и ослабление контроля за биоперемещениями, и элементарная человеческая безграмотность наказывают нас по полной программе. Я же всегда относился к возможностям флоры и фауны с трепетом. Ну вот посудите. Возьмем, например, злостный сорняк — повилику. Ей-богу, есть ощущение, что она умеет думать! Едва появившись, она по запаху (!) обнаруживает то растение, которое ее интересует, ползет к нему (может проползти сантиметров 30, не так много, но все же!) и, опутав его, начинает пить его соки. Потом красотка зацветает, и в это время ее невозможно убить ни одним гербицидом!

Но и это не все. Ее семена умудряются мимикрировать под семена «хозяина». Да так, что их немыслимо отличить внешне. В промышленности даже изобрели хитроумный способ «отделять зерна от плевел» при помощи электомагнитов... Или возьмем золотарник канадский — тот, что растет в полях и на опушках и из которого получаются такие красивые букеты, корнями своими выделяет вещества, которые угнетают конкурентов, — другие растения. Это позволяет ему заполонять все большие площади. К гербицидам он тоже весьма устойчив. В общем, к чему это я? К тому, что природа хитра и мудра, помните об этом.

Летучие муравьи: удивили

Для людей, плохо знающих биологию, встреча со стаей летучих муравьев едва ли не страшнее сказочной стаи летучих обезьян. На самом деле летучие муравьи — явление неприятное, но нормальное. Черные садовые муравьи (Lasius niger) во время сезона размножения вылетают из муравейников, чтобы построить свое гнездо. Крылатые муравьи безопасны, и никаких проблем с ними нет. Ими питаются воробьи и другие насекомоядные птицы, но дачникам стоит быть внимательными.

Люпин многолистный: гроза лугов

Дикая форма растения с синими цветами — хитрый и коварный враг. Разноцветные садовые люпины неинвазивны, но стоит попасть в сад дикарю с синими цветками, он мигом переопылит их — и пиши пропало... Да, люпины изначально выращивали на бедных почвах для их улучшения: на их корнях, как и у других бобовых, содержатся азотфиксирующие бактерии. Но сегодня он распространился так, что угрожает биоразнообразию лугов. А некоторые его виды содержат алкалоиды, вредные для скота.

Осы-сколии: вот это размер

Гигантские (до 6 см) осы, ко всему прочему, еще и очень громко жужжащие, — одно из самых крупных насекомых в России. Но, несмотря на внушительные размеры и угрожающий внешний вид, сколии не представляют опасности для человека. Это редкий вид ос, который занимается исключительно опылением растений. В Подмосковье они появились из-за аномальной жары.

Галинсога: угнетает всех и вся

Растение американского происхождения, цветет мелкими беленькими цветочками — страшный засоритель почв, угнетатель культурных посевов. Извести галинсогу трудно, старайтесь выпалывать ее и сжигать. Одно растение дает до 30 000 семян, которые сохраняются в почве до 10 лет. Всходы появляются два раза за сезон.

Мелколепестник канадский: истощает почву

Этот симпатичный внешне однолетник устойчив к гербицидам и не имеет ни болезней, ни вредителей, абсолютно не требователен к почве, свету и влажности.

Поразительна история его появления в Европе: в Канаде сухой травой мелколепестника набили чучело птицы, привезли его в Европу, а когда пришло время заменить набивку, таксидермист просто выбросил сено на помойку.

Через полвека он распространился в Европе повсеместно и не так давно добрался до России. Увидели его в огороде — старайтесь убрать до цветения, иначе раскидает семена. Там, где растет мелколепестник, почвы активно истощаются.

Медведка: как из фильма ужасов

Эту «зверюгу» знают давно, но примечательно, что в целом образ медведки активно используется кинематографистами при создании образов «чужих». Медведки трудно истребляются, наносят большой вред садам-огородам, выглядят устрашающе и бывают довольно крупного размера даже в Подмосковье.

Амброзия полыннолистная: разрушительная

Это растение завезли в Европу в 1863 году, в Россию она попала в далеком 1918-м, но экологическим бедствием стала в середине 1960-х. Является сильнейшим аллергеном. Одно маточное растение амброзии может дать 100 000 семян! Амброзия вытягивает из почвы полезные вещества, превращая ее в пустыню.

Клен американский: нахальный гость

Это растение растет и распространяется очень быстро, отличается хрупкостью, заполоняет города и может появиться на дачном участке нежданным гостем — если его семена приехали вместе с каким-нибудь другим растением. Этому клену наплевать на плохие условия жизни, а конкурентов он давит тенью.

Пауки-осы: могут укусить

Пауки черно-желтого окраса испугали нас еще прошлым летом. Членистоногие с лапами до пяти сантиметров в длину встречались и на дачах, и в городах. Оказалось, раньше пауки-осы обитали на юге России, но из-за потепления климата расселились и у нас. Укус пауков для человека не опасен, но вызывает раздражение.

Кислица прямостоячая: не выведешь

Это милое растение с красноватыми листочками многие приносят в сад для красоты. Однако за этот шаг придется расплатиться. Кислица (правильно — оксалис) распространяется повсюду, и вывести ее практически невозможно.

Эхиноцистис шиповатый: бешеный огурец

Это растение известно как «бешеный огурец». Одно время была мода на его выращивание у беседок и заборов. Брошенные растением семена непременно прорастут, контролировать его размножение крайне трудно или почти невозможно.

Слизень испанский: ничего не боится

Научное его название — Arion lusitanicus. Он заехал к нам в страну с импортными растениями в горшках. Слизень фантастической живучести, не имеет врагов, гермафродит — то есть размножается с легкостью.

Как оказалось, отлично переносит холод. Каждая особь откладывает огромное количество яиц, оптимальный способ борьбы — ручной сбор.

Слизни переносят различные заболевания, будьте осторожны, собирайте их только в перчатках. Окрас слизней варьирует, они могут быть оранжевого, коричневого и шоколадного цвета. Едят слизни что угодно: падаль, червей и даже друг друга.

Их гербицидом не возьмешь

Несколько лет назад в России появилась так называемая «Черная книга растений». В ней ученые собрали инвазивные растения, то есть не просто опасные и злостные сорняки, а особые растениячужаки, которые, разными путями попав в нашу страну, не встречают никакого сопротивления в лице вредителей и болезней, поэтому с успехом расселяются и вытесняют исконные виды. Они поразительно равнодушны к условиям произрастания, их не берут гербициды, им не так важен свет. Извести их почти невозможно.

Чего ожидать?

По данным современных исследований, инвазивные растения в России на сегодняшний день отсутствуют только на территории Карелии, а наибольшее их количество (71 вид) обнаружено в Калужской области.Прогноз относительно испанских слизней ученые дают неутешительный: брюхоногих захватчиков уже находили в Москве и Подмосковье, в Санкт-Петербурге, Твери и на Кубани. Популяция моллюсков продолжит расти и, судя по всему, постепенно станет частью экосистемы, захватив Россию город за городом. Честно говоря, перспективы эти откровенно печалят — больно противные у нас возникли «соседи».