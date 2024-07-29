Агроном поделился методом быстрого созревания томатов

Болезни томатов

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Аномальная жара и повышенная влажность – идеальные условия для развития болезней и вредителей томатов. И если фитофтороз начинает развиваться, когда ночи становятся холодными, то кладоспориоз активизируется в жару.

«В этом году очень сильная вспышка кладоспориоза именно из-за погодных условий – тепло, влажно и ночи влажные и тёплые. Грибковых заболеваний очень много. Если у вас плоды уже спеющие, бурые, то надо собрать, а растения желательно обработать фунгицидами системного действия, потому что томатам ещё расти и расти. Время роста очень много впереди», – предупредил читателей VN.ru овощевод Овечкин.



До фитофтороза, который активизируется, как только ночи станут холодными, еще пока далеко. Но на плодах уже появилась вершинная гниль, очень похожая на поражение от фитофтороза.

«Физиологическое расстройство под названием вершинная гниль в жаркую погоду как раз-таки и бывает, – рассказала VN.ru агроном Людмила Шубина. – На макушке помидорчика появляется чёрное пятно, но это не гниение, а физиологическое расстройство. Когда цветочек опыляется, и начинает расти мелкий плодик, то отмирает точка роста у плода, и вокруг этой точки роста образуется некротическое пятно. По мере того, как растёт плод, это чёрное пятно увеличивается».



Кроме того, на многих участках листья помидоров начинают скручиваться лодочкой. Как утверждает Людмила Шубина, это защитная реакция листовых пластин на аномальную жару. Особенно часто так реагируют на погоду сорта «Бычье сердце», «Мазарини», «Северная корона» и некоторые гибриды.

«Когда начинается вот такая жаркая погода, то растение как бы закрывает устьица. Вот это механическое сворачивание листочков как бы в лодочку – это и есть физиологическая защита томата на жару».



Как ускорить созревание помидоров

Для того, чтобы томаты как следует налились и дозрели на грядках, не смотря на все опасности, агрономы советуют сократить полив, тем более что дожди этим летом идут обильные.

«Вообще, самый хороший способ – это теплица и меньше поливать, – советует Людмила Шубина. – У томатов очень хорошая корневая система. Они все равно своё возьмут. Ну, раз в неделю можно полить помидоры – это не возбраняется, этого достаточно, чтобы растение не страдало. Я считаю, что в этот год благоприятный для томатов».



Кроме того, именно сейчас важно убрать все нижние листья и боковые пасынки, чтобы сами плоды не были закрыты ботвой и получали как можно больше солнца, уверен овощевод Игорь Овечкин.

«Ускорить созревание можно. Нужно убрать нижние листья, подключить фосфорно-калийную подкормку. Азот исключить», – говорит эксперт.



Тем не менее, собрать весь помидорный урожай полностью созревшим на корню невозможно на большей части территории России. От семечка до начала плодоношения томатам требуется как минимум полгода. Большую часть помидоров сибирякам приходится срывать зелеными. При этом дозреют только те, что успеют набрать массу в августе.