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Названы неочевидные причины появления пыли в доме

Строительный эксперт Федор Васильев рассказал в беседе с NEWS.ru, что мелкодисперсная пыль неорганического происхождения для человека самая опасная. Она может оказаться в квартире, даже если там проводится регулярная уборка.

Названы неочевидные причины появления пыли в доме
© РИА Новости

По словам специалиста, такая пыль может вызвать аллергию, недомогание, головные боли. Васильев рассказал, на что обратить внимание, если уборка не дает результата.

Пылевые частицы могут просачиваться в комнату через микрощели между окнами и дверями вместе со сквозняком. Причиной сквозняков могут быть старые или неправильно установленные рамы и дверные проемы, а также плохая изоляция, выявить которую поможет постоянный конденсат в углах, — сказал он.

Именно с ремонтом или обслуживанием жилья чаще всего связана проблема мелкой пыли, пояснил эксперт. Например, пыль может появляться из-за проблем с вентиляцией. Если вентиляционная система установлена неправильно, имеет недостатки или давно не обслуживалась, она не обеспечит необходимую фильтрацию в помещении.

Если к вечеру чувствуете, что в голове туман и клонит в сон, это явный признак того, что в квартире избыток углекислого газа, и нужно менять фильтры. <...> Ловушкой для пыли могут стать и швы между кафельными плитками. <...> Советую еще на этапе ремонта выбирать качественный материал и обращать особое внимание на его плотность и водоотталкивающие свойства, — пояснил специалист.

Некачественная или неправильно уложенная штукатурка — еще один источник пыли, пояснил Васильев Отслаивание материала приводит к тому, что в воздух попадают мелкие частички материала, потенциально опасные для здоровья. Однако, как говорит Васильев, не только что-то старое и некачественное в квартире может навредить.

Самый неочевидный источник пыли в квартире — новая мебель. Тканевая обивка может содержать остатки клея и пыль с производства, поэтому диваны, кресла и любую другую мягкую мебель лучше тщательно обработать перед тем, как сделать частью вашего интерьера, — заключил эксперт.

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Дом и сад
Федор Васильев