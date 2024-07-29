Названы неочевидные причины появления пыли в доме

Строительный эксперт Федор Васильев рассказал в беседе с NEWS.ru, что мелкодисперсная пыль неорганического происхождения для человека самая опасная. Она может оказаться в квартире, даже если там проводится регулярная уборка.

По словам специалиста, такая пыль может вызвать аллергию, недомогание, головные боли. Васильев рассказал, на что обратить внимание, если уборка не дает результата.

Пылевые частицы могут просачиваться в комнату через микрощели между окнами и дверями вместе со сквозняком. Причиной сквозняков могут быть старые или неправильно установленные рамы и дверные проемы, а также плохая изоляция, выявить которую поможет постоянный конденсат в углах, — сказал он.



Именно с ремонтом или обслуживанием жилья чаще всего связана проблема мелкой пыли, пояснил эксперт. Например, пыль может появляться из-за проблем с вентиляцией. Если вентиляционная система установлена неправильно, имеет недостатки или давно не обслуживалась, она не обеспечит необходимую фильтрацию в помещении.

Если к вечеру чувствуете, что в голове туман и клонит в сон, это явный признак того, что в квартире избыток углекислого газа, и нужно менять фильтры. <...> Ловушкой для пыли могут стать и швы между кафельными плитками. <...> Советую еще на этапе ремонта выбирать качественный материал и обращать особое внимание на его плотность и водоотталкивающие свойства, — пояснил специалист.



Некачественная или неправильно уложенная штукатурка — еще один источник пыли, пояснил Васильев Отслаивание материала приводит к тому, что в воздух попадают мелкие частички материала, потенциально опасные для здоровья. Однако, как говорит Васильев, не только что-то старое и некачественное в квартире может навредить.

Самый неочевидный источник пыли в квартире — новая мебель. Тканевая обивка может содержать остатки клея и пыль с производства, поэтому диваны, кресла и любую другую мягкую мебель лучше тщательно обработать перед тем, как сделать частью вашего интерьера, — заключил эксперт.



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