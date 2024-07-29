Российские музыканты выпустили альбом для собак

На «Яндекс Музыке» появился многочасовой альбом с музыкой для собак.

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Антоха МС, ЛАУД, Хадн дадн и другие музыканты выпустили совместный альбом «Пёсни для любимых пёсиков». В альбом вошли композиции, предназначенные для собак, остающихся дома одни, пока хозяева на работе. По данным всероссийской переписи домашних животных за 2023 год, в России насчитывается 25,5 миллионов домашних собак, и многие из них живут в городских условиях.

Чтобы собаки не скучали в одиночестве, виртуальный ассистент Алиса теперь может включать музыку, созданную по рекомендациям кинологов и зоопсихологов. Исследования показали, что медленные композиции с протяжными нотами и небольшим количеством инструментов успокаивают собак и снимают тревогу, тогда как вокал может вызывать беспокойство.

Эти исследования легли в основу альбома, в котором музыканты выразили свою любовь к собакам. В результате получился многожанровый сборник, включающий эмбиент, мягкий инструментал, неоклассику и абстрактную электронику. Чтобы включить альбом на Яндекс Станции или Яндекс ТВ Станции, нужно просто сказать: «Алиса, включи „пёсни“ для любимых пёсиков». В сборнике есть долгоиграющий микс «Пёсни целый день», звучащий почти 8 часов, а также отдельные треки, которые можно настроить на запуск по расписанию через приложение Умный дом с Алисой.