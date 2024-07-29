Чем заменить губки для посуды

Поролоновые губки — не лучшее решение для мытья посуды. Они быстро напитываются грязью и жиром, после чего плохо промываются и долго сохнут. При этом они довольно быстро становятся непривлекательными и портят общий вид кухни.

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Однако вместо губок можно использовать более удобное приспособление, которое легко изготавливается своими руками. Такая вещь из дармового материала легко отмывает все остатки пищи и быстро сохнет, а также служит годами.

Мочалки для посуды можно изготовить самостоятельного из старого тюля. Для этого возьмите тюль в мелкую сеточку, нарежьте на полоски 15 на 80 см, соберите в гармошку и затяните резинкой в середине.

Такая губка отлично отмоет грязь, а также въевшийся налет от чая и кофе. Одной такой губки хватит на долгие годы.

Ранее сообщалось, что опытные хозяйки всегда имеют в запасе различные лайфхаки в уборке. Некоторые используют редкие и неожиданные компоненты, которые дают отличный результат. Один из секретов заключается в коле с пастой.

До того NEWS.ru рассказывал, что стиральные машины стали неотъемлемой частью жизни многих людей. Однако большинство из нас не задумываются о том, что она также нуждается в уходе и регулярной очистке.