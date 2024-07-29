Эти грибы могут вас отравить: как выглядят опасные сыроежки и лисички

Нередко именно грибы становятся причиной отравлений различной степени тяжести. Особенно опасно случайно спутать съедобные грибы с ядовитыми. Например, употребление обычных лисичек и сыроежек может обернуться неприятными последствиями.

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Существует более 270 видов сыроежек. При этом есть можно лишь некоторые из них. Сыроежка жгуче-едкая с оранжевой шляпкой содержит алкалоид мускарин, который токсичен для человека. Он приводит к нарушениям в работе ЖКТ.

Зеленая сыроежка тем временем пригодна для употребления. Однако ее в любом случае нужно хорошо мыть и подвергать термической обработке.

Лисички не менее опасны. Под них маскируются ядовитые оранжевые говорушки. Различить их достаточно сложно. Эксперты напоминают, что ложные лисички имеют более яркую окраску и длинную ножку.

Ранее юрист Алла Георгиева предупредила, что россияне могут заработать крупный штраф или даже уголовную ответственность за сбор ряда редких растений и грибов. По ее словам, среди таких цветов — ландыши и фиалки, среди грибов — вешенки и трюфель летний.

До этого преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Чирикова ранее рассказала, что штраф до 300 тысяч рублей грозит российским дачникам за выращивание шалфея предсказателей и мяты полевой. Она напомнила, что эти растения входят в число запрещенных к культивированию.