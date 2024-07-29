Постельное белье: как часто его нужно менять и почему

Треть жизни мы проводим во сне. Именно поэтому кровать мы стараемся сделать максимально удобной и приятной. Но помимо эстетики, эргономики и комфорта, очень важно понимать еще и момент гигиены.

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Большинство людей меняют постельное белье в лучшем случае раз в две недели, но эксперты рекомендуют стирать белье раз в неделю. Это связано с тем, что на простынях может скапливаться много того, что вы не видите: тысячи омертвевших клеток кожи, пылевые клещи (фотографии лучше погуглите самостоятельно в интернете, вы очень впечатлитесь!) и разные отходы жизнедеятельности — как ваши, так и всех крохотных существ, которые спят вместе с вами, даже если вы об этом не подозреваете.

Факторы, которые требуют более частой стирки

«Вам стоит менять простыни и наволочки почаще, если вы страдаете аллергией или астмой и чувствительны к пыли, у вас есть инфекция или поражение кожи, которое соприкасается с постельным бельем. Если вы чрезмерно потеете, ваше домашнее животное спит в вашей постели, вы любите чего-то пожевать, лежа в кровати, не любите принимать душ перед сном или вы спите голым», — объясняет дерматолог Ирина Куроедова.



Что будет, если вы этого не делаете?

Итак, если не стирать белье регулярно, вы накапливаете в своей постели восхитительную коллекцию грибков, бактерий, пыльцы и перхоти с себя и любимых животных.

«Это не обязательно приведет к болезни. Но теоретически может — и однозначно пошатнет иммунную систему. Кроме того, это может спровоцировать экзему у людей, страдающих этим заболеванием, или вызвать контактный дерматит», — предостерегает Ирина.



Люди, страдающие астмой и аллергией, могут спровоцировать или усугубить симптомы, если будут спать на грязном белье. Но даже если вы не относитесь к этой группе, вы можете испытывать заложенность носа и чихание после ночного сна, если ваше постельное белье не совсем чистое. Кроме того, через загрязненное постельное белье можно передавать инфекции и заразиться ими.

Лучший способ стирки постельного белья

Рекомендуется стирать простыни и другие постельные принадлежности в максимально горячей воде.

«Прочитайте инструкцию по уходу на этикетке и стирайте постельное белье в самой горячей воде. Чем выше температура, тем больше бактерий и аллергенов вы удалите. Также рекомендуется гладить белье после стирки», — рассказывает Ирина.



Поддерживайте чистоту простыней между стирками

Чтобы сохранить постельное белье в чистоте между стирками, нужно принимать душ перед сном, не ложиться спать после занятий в тренажерном зале, удалять макияж на ночь глядя, не наносить лосьоны, кремы или масла прямо перед сном (это и для кожи в целом полезнее!), не есть и не пить в постели.

Другие постельные принадлежности

Одеяла и пододеяльники тоже следует стирать каждую неделю или две. А что же подушки?

«Исследование показало, что подушки, особенно перьевые и с синтетическим наполнителем, являются основным источником для поселения и размножения грибков. Возраст протестированных подушек варьировался от 1,5 до 20 лет. Подушки следует менять каждые год или два и обязательно отдавать их в химчистку каждые три месяца, если их нельзя стирать в машинке», — говорит Ирина.



Срок годности матрасов, даже самых прекрасных и дорогих — 10—12 лет при условии, что вы регулярно его чистите, на нем есть наматрасник и вы вовремя меняете постельное белье.