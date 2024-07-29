Названы главные плюсы и минусы микроволновок

Сейчас микроволновая печь — неотъемлемый элемент кухни. Однако вокруг этих приборов ходит множество разных мифов.

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Микроволновую печь в середине XX века изобрёл Перси Спенсер. Работает это устройство за счёт микроволнового излучения, которое заставляет молекулы в продуктах нагреваться.

Среди плюсов микроволновок выделяют скорость и удобство пользования, сохранение питательных веществ в овощах при нагреве, энергоэффективность.

Не забывайте, однако, что у микроволновок есть излучение, при разогреве пищи нагревается пластик, а ещё еда иногда разогревается неравномерно.

Есть мнение, что после микроволновки еда становится радиоактивной. Но это вообще не так. То же самое касается мифа, что микроволновое излучение приводит к раку. Научных доказательств этого нет.