Даем собаке лекарство: вот в чем можно спрятать невкусную пилюлю

Собаки, как и люди, не очень любят принимать лекарства. Особенно если таблетки горькие и невкусные. Однако на словах питомцу тоже не объяснить важность медикаментов, поэтому приходится идти на хитрости. Вот в чем можно спрятать таблетки.

Самый популярный способ — спрятать таблетку в центр мясного шарика. Однако для этого придется потратить время и силы на приготовление таких фрикаделек. При этом нет гарантий, что пес не выберет лишь вкусную оболочку, а лекарство не выплюнет.

Есть более надежный способ спрятать пилюлю. Лучше всего засунуть таблетку в макаронные изделия. Сварите трубочки или перья. Вкус макарон замаскирует горечь лекарства, и собака съест его, ничего не заметив, передают «Белновости».

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что игры с высокой физической нагрузкой могут быть вредными для щенка. По его словам, также лучше избегать игр с рывками и прыжками.

До этого Голубев рассказал, что нельзя постоянно носить на руках собаку, так как это может негативно повлиять на привычки питомца. По его словам, собаку можно так носить, если у нее нет поведенческих проблем.