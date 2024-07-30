Перечислены способы избавления от неприятного запаха в микроволновке

Если микроволновой печью пользоваться долго, то в ней могут появиться неприятные запахи. В основном же они связаны с остатками пищи, которые выпариваются и остаются на стенках микроволновки или лежат там в виде полноценных засохших кусков.

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Существует четыре основных способа избавиться от неприятного запаха в микроволновке.

Лимонная вода. Разрежьте на несколько долек лимон или возьмите вместо него лимонный сок. Добавьте в стакан с водой лимонные дольки; при использовании лимонного сока хватит две столовые ложки. Поставьте в микроволновую печь ёмкость с раствором и включите её на 3−5 минут. Главное — чтобы эта жидкость закипела и выделила пары в микроволновку. После выключения оставьте микроволновку в закрытом виде на 10−15 минут. После этого достаньте раствор и протрите губкой либо тряпочкой всё устройство.

Уксусная вода. Этот способ почти полностью аналогичен предыдущему. Вам понадобится ёмкость с водой, в которую нужно добавить 1−2 столовые ложки уксуса. Далее всё делать нужно так же, как при использовании воды с лимоном.

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Кофе. Он может поглощать запахи, как и лимон. Вместо кофе можете взять активированный уголь или соду. Нужно насыпать пару столовых ложек молотого свежего кофе в ёмкость или на полотно, а затем оставить это в микроволновке на несколько часов, а лучше — не всю ночь. Утром или спустя несколько часов достаньте из микроволновки кофе, а дверцу оставьте открытой на 5−10 минут. Далее протрите всю поверхность микроволновой печи.

Чайные пакетики. Вид чая может быть любой. Положите в стакан с водой 2−3 чайных пакетика, поставьте всё в микроволновку и дождитесь кипения. Занимает это обычно 2−3 минуты. Далее выключите микроволновку, дайте пару настояться 10−15 минут. После всех этих действий протрите прибор.