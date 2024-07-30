Как часто нужно стирать постельное белье: мнение эксперта
Эксперты сходятся во мнении, что и для вашего здоровья, и для сохранности тканей нужно придерживаться четкого графика стирки и не откладывать ее до бесконечности. Идеальная периодичность — раз в неделю.
«Я делаю это каждое воскресенье на всех кроватях в доме, и нет ничего лучше, чем забраться в постель с чистыми простынями в воскресенье вечером», — рассказала порталу Southern Living блогер-эксперт по уборке Хейли Бекнел.
Даже если простыни кажутся вполне себе чистыми, стоит учесть, что люди теряют около 500 миллионов клеток кожи в день, и часть из них — в постели. А если вы пользуетесь маслами, лосьонами и кремами перед сном — косметические средства так или иначе впитываются в постельное белье, что может негативно сказаться на коже, если между стирками проходит длительное время.
«Омертвевшие клетки кожи привлекают пылевых клещей, которые являются серьезной причиной аллергии. Кроме того, вы, возможно, не представляете, сколько пота, слюней, шерсти домашних животных и пыли может скопиться на ваших простынях за неделю. Избавьте себя от заложенности носа и стирайте постельное белье еженедельно», — объяснила специалист.