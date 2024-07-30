Как часто нужно стирать постельное белье: мнение эксперта

Эксперты сходятся во мнении, что и для вашего здоровья, и для сохранности тканей нужно придерживаться четкого графика стирки и не откладывать ее до бесконечности. Идеальная периодичность — раз в неделю.

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«Я делаю это каждое воскресенье на всех кроватях в доме, и нет ничего лучше, чем забраться в постель с чистыми простынями в воскресенье вечером», — рассказала порталу Southern Living блогер-эксперт по уборке Хейли Бекнел.



Даже если простыни кажутся вполне себе чистыми, стоит учесть, что люди теряют около 500 миллионов клеток кожи в день, и часть из них — в постели. А если вы пользуетесь маслами, лосьонами и кремами перед сном — косметические средства так или иначе впитываются в постельное белье, что может негативно сказаться на коже, если между стирками проходит длительное время.