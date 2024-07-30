Назван единственный эффективный способ борьбы с тараканами в квартире

Для эффективной борьбы с тараканами, комарами и другими вылезающими из вентиляции насекомыми необходимо жаловаться в управляющую компанию, заявил ведущий эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Общероссийского общественного движения «За права человека» Виктор Федорук в беседе с Pravda.Ru.

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По его словам, именно УК ответственна за общее имущество дома и должна проводить мероприятия по уничтожению насекомых.

Компания в своей смете всегда закладывает на дезинсекцию, дезинфекцию, дератизацию расходы. Первое, это неисправная вентиляция. Возможно, тянет из подвала, и там завелись, например, комары, мошки, — пояснил Федорук.



Собеседник отметил, что коммунальщики обязаны принять меры: осушить подвал, уничтожить насекомых и проверить исправность системы вентиляции. Кроме того Федорук подчеркнул, что борьба с тараканами своими силами менее эффективна, так как спустя время насекомые могут появиться вновь.

Ранее зоолог из Южного федерального университета Роман Романчук заявил, что американские тараканы могут переносить на себе яйца гельминтов, а также быть разносчиками ряда опасных заболеваний. Он также добавил, что эти насекомые могут вызывать реакции на коже.