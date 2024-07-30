Совет домохозяйкам: аптечное средство для идеально чистого белья

Многие домохозяйки уверены, что не все порошки одинаково эффективны. По их словам, лучше отстирывают те, что стоят дороже. Однако действительно ли это так? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно разобраться в составах порошков.

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В составе тех, что имеют сильный отбеливающий эффект или сохраняют цветное белье, есть гидроксил аммония (в жидком виде это нашатырный спирт, или аммиак). В порошках он представлен в сухом виде.

Как показывает практика, если добавить это аптечное средство в дешевый порошок, эффект будет таким же. Для этого нужно развести две ложки нашатырного спирта в 10 литрах теплой воды. В этой смеси замочить белье на час.

Средство можно добавить и в стиральную машину. Просто разведите его водой и залейте уложенное белье. На четыре килограмма сухого белья потребуется около четырех столовых ложек нашатырного спирта, передают «Белновости».

Ранее сообщалось, что стиральные машины стали неотъемлемой частью жизни многих людей. Однако большинство из нас не задумываются о том, что она также нуждается в уходе и регулярной очистке. Если забывать об этом, то со временем в укромных уголках стиральной машины начнут скапливаться грязь и слизь, из-за чего выстиранные вещи будут иметь неприятный запах плесени и затхлости.