Бюджетный кондиционер: плюсы и минусы

В летнее время сплит-системы дорожают, как и их установка. Но что, если сэкономить и взять подешевле?

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Компрессор «Вкл/Выкл». Вам будет доступен лишь этот вариант компрессора. Другими словами, кондиционер либо будет работать на максимальной мощности, либо будет в отключенном виде.

Конструкция. В дешёвом сегменте вы получите тонкий пластик у внутреннего блока. Он может во время работы вибрировать или издавать треск. У внешнего блока тоже часто бывают слышны вибрации. Металл кожуха не отличается хорошей устойчивостью к коррозии.

Управление. Большая часть недорогих кондиционеров управляется через пульт.

Хладагент. Многие сплит-системы до 30 тысяч рублей работают на фреоне R410. В отличие от R32 на более дорогих моделях у R410 хуже энергоэффективность, хладопроизводительность, низкая экологичность, требуется на 30% больше хладагента для полной заправки, дозаправлять системы R410 нельзя.