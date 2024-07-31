Планируем садовый участок: 11 полезных советов

В нашей новой статье вас ждут 11 советов, которые помогут избежать множества проблем при дизайне садового участка своими руками. Следуйте им, чтобы свести к минимуму хлопоты и стресс при ландшафтном обустройстве сада.

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Выберите конкретный стиль и придерживайтесь его

Профессиональные ландшафтные дизайнеры всегда выбирают сначала стиль, с определёнными приёмами, растениями, конкретными элементами и материалами, которые нужно лишь комбинировать между собой в зависимости от исходных условий.

Покупайте и заказывайте все конструкции у проверенных фирм

Если вы начнёте всё подряд делать самостоятельно, руководствуясь творческим порывом, а не только соображениями экономии, вы получите сад, который не будет иметь ни одного прочного и идеального элемента. Для начала закажите у профессионалов забор, террасу и беседку, крыльцо и баню, а затем уж предавайтесь креативу в дизайне клумб.

Не оставляйте зоны без присмотра и открытую землю

Садовый участок не может быть обустроен без конкретного плана. Если вы не нарисуете схему посадок (плотную, сложную и продуманную по сезонам, размеру растений и периоду их цветения), у вас останется много пустой земли, что просто непозволительно. Напоминаем про вариант мульчирования галькой, камнями, корой и щебнем.

Всегда используйте соответствующий тип земли для каждой клумбы

Каждое растение уникально, оно произрастало в разных регионах и странах и привыкло к своей родной почве. Для начала определите тип вашей почвы (глинистая, чернозём, суглинок, песчаная, торфянистая, известковая, глинисто-дерновая и каменистая) и pH (кислая, щелочная, нейтральная). Для каждого типа растений подходит своя почва, возможно, вам придётся завозить или покупать её, чтобы правильно вырастить то, что вам нужно.

Используйте растения в кашпо для декора террас

Очень многие отказываются от растений в кашпо, не зная, что правильно сделанный дренаж позволит вам поливать их не так часто, как вы думаете. А ухаживать за капризными растениями так даже проще — вы всегда можете поставить их в тень, отдельно полить, плюс они всегда под присмотром.

Не бойтесь делать что-то своими руками

Декор или клумбу, цветник или поделку, скульптуру или наволочку для подушки на патио — всё это вы можете сделать своими руками. А вот развод коммуникаций, заливку фундамента, строительство или сборку теплицы и террасы лучше оставить профессионалам.

Подсветка — ключ к красивому саду вечером

Без подсветки вечером ваш сад превратится в весьма мрачное место. Лучше всего в первую очередь повесить три-четыре гирлянды у террасы, а затем установить точечную подсветку для дорожек и красивых геометричных кустарников.

Сервировка и дизайн стола на террасе — важный элемент дизайна сада

Если вы не уделите достаточно внимания декору, сервировке стола, текстилю, различным декоративным кашпо и скульптурам, ваш сад никогда не станет по-настоящему уютным. Не забывайте об этом!

Деревянная терраса с навесом

Деревянную террасу или патио лучше всего строить сразу с деревянным навесом, так как затенение вам понадобится в любом случае. Исключения не составляют даже те варианты, что находятся в тени дома или высокого старого дерева с раскидистой кроной, ведь нужна ещё и защита от дождя.

Кирпичный мангал, газовый гриль или переносной мангал

Профессионалы не советуют строить кирпичный мангал своими руками, чтобы избежать угрозы пожара. Купите газовый гриль или, что ещё лучше и безопаснее, переносной железный мангал.

Работайте с маленькими объёмами, не пытайтесь сделать всё сразу

Обустроить садовый участок своими руками — это долго и хлопотно. Лучше продвигаться постепенно, имея общий план работ, а не бросаться делать всё и сразу, но не до конца. Начните с одной грядки, с одной клумбы, а не с целого сада и полноценного огорода.