Семь идей для использования подиума в квартире

Почему архитекторы и дизайнеры так любят подиумы? Всё просто: они значительно экономят площадь, служат дополнительным местом хранения и в принципе делают пространство более цельным и менее загромождённым. А ещё подиуму найдётся применение в любой комнате: от детской до санузла. Для тех, кто ещё сомневается в его эффективности, мы собрали семь идей по использованию подиума в интерьере.

1. Зонирует пространство

Подиум — один из самых удобных инструментов зонирования после перегородок. С его помощью вы можете и просто выделить какую-либо часть комнаты, и даже поднять на верхний ярус целую зону: спальное или рабочее место. Если вам нужно только обозначить границы, заменить полноценный подиум можно лёгкой и невысокой альтернативой, например из строительных поддонов.

2. Экономит место

Вы любите принимать гостей, но в маленькой квартире нет места для раскладного дивана и тем более гостевой кровати? Её легко можно спрятать в подиум. Много работаете дома, но для полноценного рабочего места не хватает квадратных метров? Вмонтируйте откидной стол в высокий подиум. Обожаете книги, но не знаете, где разместить богатую библиотеку?

Ответ всё тот же: в подиуме! Именно благодаря своей функциональности и возможности скрывать не только вещи, но и целые предметы мебели, он незаменим в маленькой квартире.

3. Меняет пропорции

Ещё одна не самая очевидная, но очень полезная способность подиума — возможность визуально корректировать пропорции помещения. Если потолки слишком высокие, он сделает комнату ниже, а если она слишком узкая, то с помощью подиума будет казаться чуть шире. Изменить восприятие помещения визуальное помогают угловые подиумы.

4. Обеспечивает хранение

Подиум — это не просто рельеф, но и замечательное место для дополнительного, а в некоторых случаях и основного хранения. Если на нём расположено спальное место, то внутри такого подиума свободное пространство будет сопоставимо с вместительным комодом, а то и с целым шкафом.

Внутри пространство можно разделить на небольшие ящики или оставить неограниченным, чтобы хранить массивные вещи, вроде одеял, зимней одежды или спортивного инвентаря.

5. Прячет мебель

Мебель-трансформер — то, без чего не обойдётся ни одна маленькая квартира. Если же площадь жилья совсем крошечная, подиум, особенно высокий, может стать вместилищем даже не одного, а нескольких предметов мебели: например гардероба, спального и рабочего места.

6. Маскирует коммуникации

Не будем забывать и про ванную комнату: если в стену сантехнические коммуникации никак не спрятать, а эстетику сохранить хочется, то их можно накрыть подиумом. Сделать его можно как низким, так и высоким. Во втором случае в подиум можно частично погрузить чашу ванны. Главное — продумайте материал, из которого будете его изготавливать, и убедитесь, что при возникновении необходимости перекрыть воду вы сможете легко добраться до труб.

7. Становится площадкой для игр

В детской для подиума найдётся целый ряд применений: на нём можно разместить кровать, а внутри сделать ящики для хранения игрушек, использовать его как сцену или многое другое. Подиум сам по себе может стать отличной многоярусной площадкой для игр, поскольку дети обожают исследовать что-то самостоятельно и залезать повыше — для этого даже не нужны сложные игровые комплексы.