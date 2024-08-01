Стоит ли давать морковь собакам — в сыром или сваренном виде

Для человека морковь обладает рядом полезных свойств: например, она содержит вещество бета-каротин, которое трансформируется в витамин А, а также клетчатку, улучшающую работу пищеварительной системы. Но что по поводу животных? Является ли этот овощ для них таким же источником полезных питательных веществ?

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Можно ли собакам морковь, и какую давать лучше – сырую или вареную? Рассмотрим эту тему в статье, поговорим о правильных условиях ее скармливания домашним животным, а также об усвояемости продукта питомцами, его количестве и формах в еде самостоятельного приготовления и добавлении при условии использования готовых промышленных рационов.

Можно ли собакам давать есть морковку?

Длительная нехватка пищевых волокон, то есть клетчатки, может приводить к дискинезии кишечника (то есть нарушению ее сократительной функции), запорам, другим патологиям желудочно-кишечного тракта. Овощи, в том числе морковь, служат источником клетчатки, поэтому ветеринарные специалисты могут включать их в рацион домашнего приготовления для улучшения кишечной перистальтики.

Собаке можно морковь, если она питается домашним рационом, согласованным с ветеринарным врачом.

Добавлять овощи к готовым промышленным рационам не рекомендуется, поскольку качественные корма имеют сбалансированный состав, и введение любых ингредиентов к нему этот баланс может нарушить. В итоге возможно сведение к нулю как преимущества полноценного рациона, так и моркови.

Какая польза у моркови?

Говоря о том, можно ли морковку собакам, следует взвесить все преимущества и возможные риски.

Хотя для людей этот овощ является источником некоторых витаминов (В6, А) и минералов (калий), для собак он представляет ценность лишь как источник клетчатки — грубых волокон, не расщепляющихся в пищеварительном тракте и способствующих правильной работе кишечника. Они могут наладить моторику и положительно влиять на качество стула, если употреблять их в нужном количестве.

В остальном же морковь не может восполнить потребности животных в витаминах и минералах.

Есть ли риски для питомца?

Морковь считается безопасным овощем, не содержащим токсических веществ. Однако важно знать об оптимальных порциях. Даже у здоровых собак избыток грубых растительных волокон, которые имеются в моркови, может провоцировать размягчение стула или диарею, вызывать процессы брожения в толстом кишечнике, усиливать газообразование и в результате ухудшать усвоение питательных веществ.

Морковь может быть противопоказана при наличии следующих состояний и болезней:

При воспалительных заболеваниях кишечника, ускоренной перистальтике;

При диагностированном сахарном диабете или лишнем весе.

Поэтому перед добавлением даже небольшого количества моркови в рацион стоит проконсультироваться с ветеринарным врачом-диетологом.

Что нужно знать владельцу

Прежде чем давать морковь собаке в составе кормов домашнего приготовления, следует учитывать несколько нюансов.

Во-первых, состояние пищеварительного тракта животного. При наличии воспаления или проблем с желудочно-кишечным трактом нерастворимая клетчатка может вызывать диарею.

Во-вторых, важно учитывать нормы элементов. В качестве клетчатки морковь собаке дают в определенных объемах, определяющихся общей массой корма, которые установит ветеринарный специалист, исходя из размера животного, его индивидуальных особенностей и состава остального рациона.

В зависимости от размерной категории ветеринарный диетолог может обозначить следующие верхние границы порции моркови:

Маленькие породы (чихуахуа, померанский шпиц) — 1-2 кубика.

Средние породы (бордер-колли, далматин) — 2-3 кубика.

Крупные породы (бернский зенненхунд, доберман) — 3-4 кубика.

Это лишь ориентир, который не рекомендуется принимать за правило. Цифры могут сильно варьироваться, поскольку оптимальные порции зависят от многих факторов, помимо размерной группы животного.

Еще один вопрос, который нередко возникает у владельцев — в каком виде стоит скармливать продукт. Можно ли давать собаке сырую морковь или только отваренную? Овощ содержит нерастворимую клетчатку, которая не переваривается в кишечнике у животных. Поэтому перед использованием в составе рациона врач может порекомендовать не только варку, но и легкое быстрое тушение, приготовление на пару.

Для облегчения транзита в пищеварительной системе лучше давать собаке морковь в измельченном и пассированном, припущенном виде.

Есть ли вероятность отравления морковью?

Морковь не содержит токсических веществ, поэтому отравление зрелым и свежим овощем практически исключено. Однако при избыточном потреблении возможны такие проявления как диарея, дисбактериоз (нарушение микрофлоры кишечника), другие проблемы с пищеварительным трактом. Грубые волокна сырой моркови могут быть противопоказаны собакам с некоторыми заболеваниями, например, гастритом (воспалением желудка).

Поэтому, предлагая овощ питомцу впервые, рекомендуется понаблюдать за его состоянием, частотой и качеством стула, общим самочувствием. Если возникает негативная реакция, то нужно исключить продукт из рациона.

Какие еще овощи можно давать, а какие нет?

Ветеринарные специалисты допускают введение в рацион собаки не только моркови, но и таких овощей, как:

Кабачок;

Цукини;

Свёкла (владельцу важно быть готовым к тому, что добавление этого продукта может окрашивать фекалии и мочу);

Листовые овощи, например, сельдерей (только стеблевую часть);

Тыква.

Для рациона животных предпочтительны овощи с низким содержанием крахмала. Не стоит давать питомцу спаржу, потому что она слишком грубая для пищеварительного тракта. Не рекомендуется также давать собакам грибы, топинамбур, фасоль и горошек, поскольку они могут вызвать расстройство пищеварения. Противопоказаны лук и чеснок, они крайне токсичны для животных.

Подведем итоги

Морковь собаке можно давать в сыром или вареном виде, если это одобрил ветеринарный врач-диетолог.

Этот овощ — источник клетчатки, которая улучшает перистальтику кишечника, служит профилактикой запоров. Другие питательные вещества, которые человек получает из него, у животных, в силу устройства их пищеварительной системы, не усваиваются в полной мере.

При избыточном потреблении сырой моркови, наличии индивидуальной непереносимости или заболеваниях желудка и кишечника у собаки может развиваться диарея.

В готовых промышленных кормах уже содержатся все необходимые витамины и минералы, поэтому добавлять этот корнеплод в такой рацион бессмысленно.

При включении моркови в рацион самостоятельного приготовления стоит проконсультироваться с ветеринарным диетологом, поскольку у животного могут быть сопутствующие заболевания. Специалист поможет определить количество и варианты обработки овощей, которые подходят питомцу.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Можно ли вареную морковь собакам?

Если животное питается рационом домашнего приготовления и его «меню» согласовано с ветеринарным диетологом, то морковь можно давать как в сыром, так и приготовленном виде. Как правило, сырую морковь можно использовать в виде небольших кубиков в качестве поощрения, а при использовании в составе ежедневного рациона ее рекомендуется готовить любым удобным способом (варка, тушение, запекание). Морковь считается источником питательных веществ, но только для человека — для организма собаки она может быть только источником пищевых волокон, которые влияют на моторику и скорость транзита пищевого кома. Перед применением морковь рекомендуется приготовить любым удобным способом, в том числе отварить.