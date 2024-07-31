Лабрадор-ретривер: что нужно знать об этой породе собак

Лабрадоры-ретриверы входят в топ-10 самых любимых пород собак у россиян. Животные хорошо ладят с детьми, служат поводырями для слепых и даже собаками-терапевтами, оказывая поддержку пациентам в больницах. У лабрадоров острый нюх, поэтому их часто берут на работу в спецслужбы. Как правильно кормить и выгуливать этих собак, какие особенности характера им свойственны, а также какие заболевания чаще встречаются у таких питомцев — в материале «Ленты.ру»

© Lenta.ru

Описание породы

Общие сведения

Название породы: лабрадор-ретривер, лабрадор;

Вес: 27-29 килограммов для взрослой собаки;

Продолжительность жизни: 10-12 лет;

Общий вид: крепкое телосложение, широкий череп, выраженный переход от лба к мощной незаостренной морде. Сильные челюсти и зубы, прикус правильный и полностью ножницеобразный (верхние резцы плотно перекрывают нижние и расположены в челюстях вертикально). Крепкая шея, широкая грудь с хорошо изогнутыми бочкообразными ребрами. Хорошо развитые задние лапы;

Стоимость щенка лабрадора: 30-100 тысяч рублей.

Рост

Интересно, что самцы и самки этой породы в целом очень похожи по экстерьеру (то есть по характерным для конкретной породы внешним признакам). К ним практически одинаковые требования даже по высоте холки: средний рост самок составляет 54-56 сантиметров, а самцов — 56-57 сантиметров, рассказала «Ленте.ру» ветеринарный врач, кандидат ветеринарных наук Таисия Дмитриева.

Шерсть

Лабрадоры — гладкошерстные собаки. Их покрывает плотный и густой прямой волос, равномерно расположенный по всему телу, в том числе и на хвосте. В результате у таких собак образуется уникальный «выдровый хвост»: средней длины, у основания толстый, но к концу постепенно сужается. Это отличительная черта породы, сказано в стандарте породы, установленном Российской кинологической федерацией (РКФ).

В холодную погоду у лабрадоров отрастает густой подшерсток, поэтому они могут жить как в квартире, так и в вольере.

Цвет шерсти и глаз

По словам Дмитриевой, лабрадоры бывают равномерно черного, коричневого и палевого окраса без волн и очесов (очес, или по-другому бахрома, — длинная шерсть на ушах, снизу на шее и груди (воротник), на конечностях, особенно задних (штаны) и на хвосте). Вне зависимости от окраса шерсти цвет глаз у всех лабрадоров одинаковый: карий или ореховый, при этом оттенок может различаться.

История породы

«По официальным документам, порода лабрадор-ретривер пришла к нам из Великобритании. Однако точная история ее происхождения до конца неизвестна. Важно одно — лабрадоры-ретриверы являются потомками "водяных собак", и по сей день любая лужа для лабрадора — это море», — рассказала Таисия Дмитриева.



Считается, что порода лабрадор-ретривер была выведена в Соединенном Королевстве из водяных собак Святого Иоанна (также известные как собаки Святого Джона — вымершая порода домашних собак. Были любимыми питомцами рыбаков, от чего и получили название «водяные»), которые, в свою очередь, были привезены из Ньюфаундленда (ныне провинция Канады). Ранее лабрадоров разводили исключительно в качестве помощников на рыбалке: первоначально рыбаки использовали их, чтобы вытаскивать сети из воды и ловить рыбу, которая выскальзывала из сетей или срывалась с крючков.

По прибытии в Англию в начале XX века лабрадора в течение примерно 100 лет селекционно разводили в качестве охотничьей собаки.

«Если говорить о названии породы, то «лабрадор» в переводе с португальского означает «труженик», а «ретривер» — «охотничья, или поисковая, собака». Эти качества в той или иной мере присущи всем ее представителям. Труженик, то есть выносливый, неугомонный, активный — именно такой лабрадор по жизни», — Таисия Дмитриева, ветеринарный врач.



Поведение и характер

Лабрадоры игривы и умны, обладают теплым и дружелюбным темпераментом, что делает их идеальными для владельцев, у которых собака появилась впервые. Питомцы этой породы спокойные, но при этом энергичные — они любят привлекать к себе внимание и нуждаются в регулярной физической активности.

Эти собаки легко находят общий язык с человеком — неважно, живут они с одним хозяином или с семьей, в которой есть дети. Ладят они и с другими домашними животными.

Лабрадоры преданы и выбирают себе одного «вожака стаи», то есть человека, к которому они особенно привязываются. Однако одинаково хорошо собаки слушаются и других членов семьи, вне зависимости от их возраста.

Лабрадоры-ретриверы входят в топ-10 самых умных собак на планете.

Что умеют лабрадоры

Лабрадор входит в число лучших пород, которые работают в качестве служебных собак, помогая слепым и людям с ограниченными возможностями. Также их используют в качестве собак-терапевтов, которые оказывают поддержку пациентам больниц, обитателям домов престарелых, ученикам в школах и так далее;

лабрадоры хорошо чувствуют запахи, поэтому их используют полицейские, пограничники, таможенники, пожарные и военные для поиска запрещенных и взрывчатых веществ;

лабрадоров также используют в качестве поисково-спасательных собак.

Питание

С момента прикорма, то есть еще в питомнике, лабрадорам нужно грамотного подбирать питание. Поэтому при покупке щенка важно поинтересоваться, с какого возраста и чем его кормили, отметила Таисия Дмитриева.

Если заводчик ввел для щенков смешанный тип питания, новый владелец лабрадора может выбрать любой удобный для него рацион — готовые корма, натуральное или смешанное питание. Если же прикорм был основан только на готовых кормах, то и в дальнейшем собаку можно будет кормить исключительно ими.

Важно: в период с 4 до 6 месяцев при любом типе питания нужно минимизировать щенкам количество белка в рационе, чтобы избежать развития тяжелой степени рахита.

Специалист пояснила: рахит у щенков чаще всего бывает именно в этом возрасте. А из-за моды на высокобелковые рационы болезнь может усугубляться. Если степень рахита слабая, то при правильном кормлении недуг пройдет самостоятельно. А если средняя или тяжелая — необходима экстренная коррекция кормления и уровня витамина Д.

Витамины

До одного года щенкам в рацион необходимо постоянно добавлять витаминно-минеральные премиксы (однородные порошкообразные смеси биологически активных веществ), после одного года — только весной и осенью. Если в рационе лабрадора не хватает витаминов и минералов, в первую очередь у него начнутся проблемы с линькой — она будет затяжная или круглогодичная.

Также необходимо отслеживать состояние опорно-двигательной системы и два раза в год принимать хондропротекторы (препараты, направленные на защиту тканей суставов и хрящей и стимуляцию их регенерации). А если вы кормите собаку готовыми рационами, то на месяц следует переходить на корма группы mobility с повышенным содержанием активных веществ.

Уход за лабрадорами

Шерсть

По уходу и содержанию порода неприхотлива. По словам ветеринарного врача, стричь собак необходимо только в период линьки.

Если у питомца проявляются признаки «патологической линьки», необходимо сдать общие анализы крови, мочи, кала и выявить причину. Только после ее устранения можно провести лечебный увлажняющий груминг, а затем вернуться к классическому режиму стрижки два раза в год.

Нельзя расчесывать лабрадоров каждый день и особенно использовать при этом фурминатор для удаления лишней шерсти.

Уши

«Уши в норме у лабрадора должны быть чистыми и сухими и не требовать какого-то специального ухода. Если уши начали пачкаться, необходима консультация ветеринарного врача, а при необходимости — лечение. В противном случае у собаки может развиться отит, который зачастую переходит в хроническую форму с острой болью», — отметила Таисия Дмитриева.



Когти

Здоровье опорно-двигательной системы лабрадоров начинается с ухода за когтями. Если угол расположения когтя у собаки правильный, то он сам будет стачиваться об асфальт. В таком случае хозяину нужно будет лишь каждый день выгуливать питомца по дороге с покрытием. Но такое явление встречается только у 10 процентов лабрадоров, отметила эксперт.

В остальных случаях когти у этих собак сами не стачиваются, поэтому их необходимо подстригать раз в месяц с помощью специальных кусачек.

Зубы

Чем активнее собака, тем больше вероятность того, что у нее возникнут проблемы с зубами. Чтобы избежать неприятностей, нужно возить собаку к ветеринару для чистки зубов один-два раза в год.

Также можно чистить зубы собаке самостоятельно: для этого используйте специальные щетки и зубные пасты, которые продаются в зоомагазинах.

Выгул

Выгул щенков

Гулять с щенками лабрадора начинают через две недели после второй вакцинации, то есть когда им исполнится 3,5 месяца. До шести месяцев щенков нужно выгуливать не менее трех раз в сутки по часу. Это время должно включать:

Игру с игрушками;

Активные игры с другими собаками;

Спокойную ходьбу на поводке.

Возраст до шести месяцев — это период общения и игр. Нужно учитывать это при покупке собаки и в первые месяцы ее жизни.

Если вы завели собаку впервые, стоит записаться на тренировку с питомцами в группу для щенков. Индивидуальные тренинги с кинологом следует проводить с шести месяцев, с этого же возраста можно давать лабрадору физические нагрузки, рассказала ветеринар Таисия Дмитриева.

Выгул взрослых собак

Взрослых собак требуется выгуливать по полтора-два часа в день, обязательно чередуя активности, как и при прогулках с щенками. Собака должна иметь возможность и подумать, выполняя разные команды, и поиграть (с хозяином или с другими собаками), и спокойно провести время, изучая окружающий мир.

Один раз в неделю лабрадоров необходимо подольше выгуливать на свежем воздухе — в лесу, за городом или на даче. Это важный момент для эмоциональной стабильности собаки этой породы.

Здоровье

Как правило, лабрадоры обладают, хорошим здоровьем, однако у некоторых могут встречаться различные заболевания:

Дисплазия локтя — неправильное сращивание локтевого сустава. Щенок при этом может испытывать скованность, хромоту или боль в передних конечностях;

Дисплазия тазобедренного сустава — бедренная кость неправильно прилегает к тазобедренному суставу, что может привести к ранним признакам артрита, включая хромоту или общую боль;

Атрофия сетчатки — дегенерация слизистой оболочки сетчатки, расположенной в задней части глаза. В некоторых случаях это состояние может привести к слепоте;

Вздутие живота — состояние, при котором желудок собаки наполняется газом и скручивается сам по себе. Болезнь может стать смертельно опасной, если не начать лечение сразу;

Коллапс, вызванный физической нагрузкой (EIC). Это генетическое заболевание, которое приводит собаку к слабости или потере сознания после тренировки.

Стоимость щенков

Щенка лабрадора лучше покупать в двухмесячном возрасте и далее самостоятельно растить под контролем специалистов, подчеркнула Таисия Дмитриева.

На что обратить внимание при выборе щенка:

Гармоничное телосложение;

Чистые глаза и уши;

Нормальный стул;

Равномерная легкая походка;

Желательно, чтобы щенок был только однократно обработан от глистов перед первой вакцинацией и никаких других обработок ему не делали;

У щенка должен быть ветеринарный паспорт с отметками о дегельминтизации, вакцинации по возрасту и метрикой.

Стоимость щенков лабрадоров варьирует от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

Перед приобретением щенка стоит изучить официальный стандарт FCI (международная федерация национальных клубов собаководства и чистокровных реестров) породы на официальном сайте РКФ.