Белый уксус – это универсальное средство, которое можно найти практически в каждом доме. Уксус обладает дезинфицирующими и очищающими свойствами, что делает его эффективным и экономичным средством для различных бытовых задач.

Если ваш утюг стал плохо отпаривать или оставлять следы на одежде, причиной может быть накипь. Простой способ решить эту проблему – использовать уксус. Смешайте равные части белого уксуса и воды, залейте эту смесь в резервуар утюга и включите режим отпаривания.

Как быстро высушить постиранную одежду

Грязные швы между плитками могут испортить вид даже самой красивой ванной комнаты или кухни. Для их очистки приготовьте раствор из уксуса и лимонной кислоты. Нанесите эту смесь на швы, оставьте на 15-20 минут, а затем потрите щеткой. Даже самые застарелые загрязнения поддадутся этому методу, и ваша плитка будет выглядеть как новая.

Подробнее об остальных способах применения уксуса в быту рассказала в своем видео блогер @onaznaett.