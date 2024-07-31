Как кофейная гуща поможет по хозяйству

Кофейная гуща поможет избавить деревянную мебель от царапин и потертостей. Натирать предметы интерьера этим видом отходов призвали эксперты онлайн-издания «БелНовости».

© Lenta.ru

Специалисты посоветовали добавить в массу простой воды и растительного масла, а затем протереть полученной смесью участки, нуждающиеся в маскировке. Спустя 15 минут по мебели нужно пройтись чистым куском ткани.

Помимо этого, кофейная гуща способна нейтрализовать неприятные запахи в холодильнике.

«Возьмите блюдце, положите на него немного гущи и оставьте на одной из полочек холодильного устройства. Спустя некоторое время зловоние должно исчезнуть», — рассказали эксперты.



Отходы от кофе также полезны для мытья посуды — они хорошо справляются с загрязнениями на сковородках и кастрюлях, при этом не повреждают даже тефлоновое покрытие.

Ранее домохозяек призвали смазать майонезом дверные петли — это поможет избавить их от скрипа. Нужно нанести на конструкцию две-три ложки соуса любой жирности, а через пару минут удалить его при помощи тряпки.