Чем домашние растения опасны для котов

На портале «Объясняем.рф» перечислили самые опасные для домашних животных цветы.

Сок таких видов фикусов, как бенджамин, лирата, микрокарпа и каучуконосный фикус, очень ядовит даже для человека. У животного он вызывает боль, рвоту, диарею и отек слизистой, а также ухудшение зрения.

В алоэ и хедере содержится вещество, вызывающее у кошек расстройство пищеварения и раздражение полости рта, а в тяжелых случаях даже обезвоживание и судороги.

Чтобы уберечь домашнего любимца от таких опасных последствий, лучше вовсе избавиться от ядовитых цветов. В крайнем случае можно ставить их так, чтобы питомец точно не дотянулся.

Специалисты также порекомендовали держать в доме специальную траву для кошек – Циперус Зумула, которая продается в зоомагазинах. Она полезна для животных своим обилием витаминов.