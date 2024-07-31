Как помочь питомцу справиться со стрессом во время разлуки с хозяином

Большинство собак испытывают сильный стресс, когда хозяин уходит на работу или по делам. При этом переживают и щенки, и взрослые особи. Помочь им справиться со страхом разлуки можно и вот как.

Возьмите старый свитер, который вам не жалко. Поносите его несколько дней, чтобы он пропитался вашим запахом. Далее наденьте свитер на ненужную подушку и зашейте отверстия. Получится некая игрушка для собаки.

Дело в том, что свитер, пропитанный вашим запахом, будет успокаивать любимца. Питомец будет думать, что его хозяин находится где-то рядом, даже если на самом деле вы далеко.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что собаки, как и люди, не очень любят принимать лекарства. Особенно если таблетки горькие и невкусные. Однако на словах питомцу тоже не объяснить важность медикаментов, поэтому приходится идти на хитрости. Вот в чем можно спрятать таблетки.

До этого президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что игры с высокой физической нагрузкой могут быть вредными для щенка. По его словам, также лучше избегать игр с рывками и прыжками.