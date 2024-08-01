Эксперт дала совет, как подобрать трендовый цвет кухни
Цвета в интерьере кухни влияют на атмосферу: холодные (синий, голубой) успокаивают, теплые (красный, оранжевый, желтый) стимулируют и улучшают настроение, рассказала РИАМО бренд-менеджер STARWIND Анна Нужина.
Бытовая техника становится стильным акцентом интерьера, популярны яркие миксеры. Но также есть спрос на устройства пастельных тонов для создания сдержанного образа кухни.
Цветовые предпочтения зависят от типа личности: экстраверты выбирают яркие, теплые цвета, интроверты — спокойные, приглушенные, перфекционисты — нейтральные, творческие натуры — необычные, экзотические.
Нюдовые и пастельные оттенки визуально расширяют пространство, глубокие насыщенные тона добавляют благородства и изысканности.