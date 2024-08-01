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Эксперт дала совет, как подобрать трендовый цвет кухни

Цвета в интерьере кухни влияют на атмосферу: холодные (синий, голубой) успокаивают, теплые (красный, оранжевый, желтый) стимулируют и улучшают настроение, рассказала РИАМО бренд-менеджер STARWIND Анна Нужина.

Эксперт дала совет, как подобрать трендовый цвет кухни
© Unsplash

Бытовая техника становится стильным акцентом интерьера, популярны яркие миксеры. Но также есть спрос на устройства пастельных тонов для создания сдержанного образа кухни.

Цветовые предпочтения зависят от типа личности: экстраверты выбирают яркие, теплые цвета, интроверты — спокойные, приглушенные, перфекционисты — нейтральные, творческие натуры — необычные, экзотические.

Нюдовые и пастельные оттенки визуально расширяют пространство, глубокие насыщенные тона добавляют благородства и изысканности.

Дом и сад