Агроном назвал причины пожелтения огуречных листьев

Мелкие белые точки на нижней части огуречного листа, характерная паутинка и, как результат, сухие пожелтевшие плети – это главные признаки заражения растений паутинным клещом. В промышленных масштабах огуречные теплицы спасает фитосейулюс – насекомое этномофаг, питающееся паутинным клещом. Для дачных теплиц такой способ борьбы с вредителями считается нерентабельным.

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Агроном Людмила Шубина защищает свои огуречные грядки без применения препаратов и этномофагов.

«Клещик – очень нехороший вредитель, который буквально съедает все на свете. Чаще всего он распространяется в стеклянных и поликарбонатных теплицах с очень сухим жарким воздухом. Для профилактики очень важно делать разреженные посадки, хорошо проветривать теплицу и делать её из полиэтилена», – советует эксперт.



При первых признаках появления паутинного клеща (мелкие белые точки в нижней части листа) Людмила Шубина рекомендует удалять все пораженные и пожелтевшие листья.

«В позапрошлом году клеща очень было много. Я срезала абсолютно все листья на десяти растениях, а на десяти растениях оставила. Грядку разделила на два части и сделала такой опыт. Потом начала подкармливать разведенным куриным пометом. Листья начали активно расти, и через две недели у огурца как будто новая кожа наросла», – рассказала VN.ru агроном.



На начальной стадии заражения паутинным клещом хорошо помогает биологический препарат «Фитоферм». Достаточно будет 2-3 обработки с интервалом в 5-6 дней.

«В общем, используем "Фитоферм", держим влажным климат в теплицах, проветриваем. Ну, и опрыскиваем сверху водой. Клещ этого очень не любит», – подытожила Людмила Шубина.



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