Технолог раскрыла эффективный способ защиты одежды от плесени и грибка

Верхнюю одежду можно защитить от опасных для человека плесени и грибка обработкой уксусом, лимонным соком или содой, рассказала NEWS.ru доцент кафедры профессионального и технологического образования Государственного университета просвещения Елена Ершова. По ее словам, такие вещи нужно регулярно стирать или отдавать в химчистку.

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Плесень на вещах способствует аллергии и заболеваниям, связанным с поражением верхних дыхательных путей. Плесень не любит кислую среду и высокую температуру. Если она появилась, ее можно отчистить народными средствами — с помощью соды, лимонного сока или уксуса, затем застирать вещи с мылом или порошком, хорошо прополоскать и просушить, — заявила Ершова.



Она подчеркнула, что микроспоры грибковой плесени или микробов, попавшие на одежду, размножатся в условиях закрытого пространства и повышенной влажности. Специалист отметила, что из-за этого одежда приобретает неприятный запах.

Демисезонная одежда используется весной или осенью, когда температура понижается и начинается сезон дождей или слякоти. Ее необходимо вовремя стирать или сдавать в химчистку. Не меньшей заботы требует такая одежда перед укладкой на хранение. Ее необходимо отчистить (в соответствии с инструкцией) и хорошо просушить. Иначе за время хранения грязь глубоко въестся в структуру ткани/кожи, — заявила Ершова.



Технолог уточнила, что споры плесени засевают все пространство вокруг и, обнаружив ее на одной вещи, лучше профилактически отчистить все, что рядом. По ее словам, чистую демисезонную одежду во время хранения необходимо периодически проветривать и не держать в шкафу.

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