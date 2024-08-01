Собака слишком быстро ест: как отучить от вредной привычки

Очень часто владельцы собак сталкиваются с тем, что их питомец быстро поглощает пищу. Вероятнее всего, это связано с прошлым животного: либо ему приходилось конкурировать с сородичами, либо не было постоянного доступа к еде.

Быстрое употребление пищи вредит собаке и чревато тошнотой, отрыжкой, рвотой, вздутием и так далее. Однако есть способы отучить пса от этой вредной привычки.

Если в доме находится сразу несколько животных, то их лучше кормить по отдельности, в разных комнатах, чтобы избежать соперничества. Также можете попробовать специальные миски для медленного поедания. Перегородки в этих мисках не дают собаке захватить сразу большое количество корма.

Если вы не хотите тратиться на такую тарелку, можно просто разложить порцию в разные миски. Если и этот метод не помог, поставьте миску с едой на высокий стул или стол. В этом случае собака встанет передними лапами на поверхность, а пищевод примет вертикальное положение, что уменьшит количество заглатываемого воздуха.

Ранее ветеринар Юлия Меликова заявила, что фрукты, сладости и еда с человеческого стола могут навредить собаке. По ее словам, вместо таких лакомств стоит составить для питомца полноценный сбалансированный рацион и придерживаться его.