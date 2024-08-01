Биде: как правильно пользоваться этим видом техники

Давайте начистоту: биде в нашей стране встречаются редко, а потому не каждая решится воспользоваться им даже при случае. Однако бояться этого вида сантехники не стоит — по сути это раковина, внешне напоминающая унитаз, предназначенная для комфортного омовения вместо использования туалетной бумаги. На сегодняшний день биде бывают как самыми простыми, так и с возможностью гибкой настройки.

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«Трение и давление при многократном протирании туалетной бумагой могут привести к воспалению, боли и даже кровотечению. Вода из биде обеспечивает мягкую очистку без раздражения. При правильном использовании оно, как правило, не менее гигиенично, если не более, чем туалетная бумага», — объяснил доктор Фархан Малик, эксперт в области здравоохранения в беседе с HuffPost. Так что насчет чистоты можно не переживать.



Но даже те, кто не против концепции «водных процедур», часто считают, что без брызг не обойтись.

«Когда я впервые начал рекомендовать клиентам сиденья для унитазов с биде, многие предполагали, что вода будет разбрызгиваться повсюду и создавать беспорядок. Однако, попробовав регулируемое биде, они были приятно удивлены чистотой и комфортом», — рассказал эксперт изданию.



Доктор Малик отметил, что проблемы с омовением могут возникнуть только при неправильном использовании, поэтому в случае чего не стесняйтесь найти и перечитать инструкцию в Сети.

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