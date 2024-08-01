Лимон – незаменимый ингредиент во многих кулинарных рецептах и напитках. Его кислый, бодрящий сок способен преобразить вкус блюда или стать основой освежающего лимонада. Но что делать, если под рукой нет соковыжималки, а рецепт требует свежевыжатого лимонного сока?

Ключ к успеху – правильная подготовка и техника. Помойте лимон и разрежьте его вдоль. Каждую половинку разрежьте еще на 2-3 части. Таким образом вы получите 4-6 кусочков лимона. Сожмите кусочек пальцами, одновременно проворачивая его. Это поможет выдавить сок из всех частей мякоти.

Как из одного апельсина сделать три литра сока

Используя этот метод нарезки лимона на небольшие куски, вы сможете извлечь максимальное количество сока без использования соковыжималки.

Подробнее об этом способе рассказал в своем видео блогер @nechetoff.