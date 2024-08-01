Можно ли давать кошкам свеклу

Когда дело доходит до кормления наших любимых домашних питомцев, часто возникает желание их чем-нибудь угостить со стола, и вследствие этого появляются вопросы о том, а какие продукты безопасны и подходят для них. Свекла – питательный корнеплод, богатый витаминами и минералами, именно поэтому он присутствует в питании людей. Но можно ли кошкам свеклу – в вареном или сыром виде – мы обсудим в данной статье.

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В целом, свекла нетоксична для животных, но это не значит, что владельцы должны регулярно кормить ею своих питомцев. Поэтому очень важно сначала проконсультироваться с ветеринарным диетологом, в каком количестве и в каких вариантах приготовления давать ее, прежде чем добавлять этот овощ в рацион кошки.

Можно ли кошкам свеклу?

Данный корнеплод разрешено использовать в рационе животных. Свекла содержит необходимые вещества, такие как клетчатка и углеводы, которые могут способствовать правильному питанию любимцев.

Однако животным ее следует давать в умеренных количествах и при правильном приготовлении. В частности, свеклу для кошки необходимо почистить, срезать все зеленые ростки, помыть, отварить или приготовить на пару, потому что сырые овощи хуже перевариваются. Также необходимо избегать консервированных и жаренных на масле продуктов.

Во время приготовления не стоит добавлять различные приправы и другие опасные для животных ингредиенты (лук, чеснок и т.д.). Перед кормлением кошки свеклу нужно измельчить, чтобы ей было удобно захватывать и разжевывать еду. Важно помнить, что данный корнеплод следует рассматривать как нечастое лакомство, а не основной продукт рациона.

По вопросу кратности кормления и разрешенному количеству необходимо проконсультироваться с ветеринарным врачом-диетологом, чтобы получить рекомендации по включению свеклы в меню.

Польза свеклы

Если продукт будет правильно приготовлен, то животные могут получить из него достаточно питательных и необходимых для организма веществ. В частности свекла станет источником клетчатки и углеводов.

Еще она содержит витамин С и А, фолиевую кислоту, магний, фосфор, а также кальций, железо, медь, тиамин и др. Однако пищеварительная система кошачьих устроена таким образом, что все эти вещества из растительной пищи не усваиваются, поскольку она покидает кишечник в неизменном виде.

Отвечая на вопрос, можно ли котам свеклу, с уверенностью говорим – да, но в определенном количестве, которое должен определить ветеринарный врач-диетолог, чтобы не навредить питомцу.

Какие минусы?

Хотя свекла безопасна, животным не следует есть ее слишком много, поскольку содержание сахара в ней выше, чем во многих других овощах. Будучи облигатными хищниками, кошки получают большую часть энергии из белков и жиров.

Зеленые части свеклы содержат высокий уровень оксалатов. У некоторых животных потребление этих веществ может приводить к заболеваниям мочевыделительной системы.

Свекла также может приводить к изменению цвета стула у кошек из-за присутствующих в овоще пигментов, которые могут быть ошибочно приняты за кровь. Это не должно вызывать тревогу у владельца, если питомец ел красную свеклу и чувствует себя хорошо. Если же кошка не ела ее, но у нее красный, кровавый стул, животное необходимо срочно показать ветеринарному врачу.

Сырая свекла для кошек может быть трудно перевариваемой, а в консервированные овощи, как правило, добавляются сахар и соль, вредные для животных.

Это же относится к испорченным овощам, в которых могут накапливаться токсичные нитриты, вызывающие отравление. Поэтому нужно кормить любимцев только свежими продуктами, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Что нужно учесть владельцу

Кошки – плотоядные существа, и большую часть их потребностей в питании должно обеспечивать мясо. Однако, если владелец хочет кормить питомца свеклой время от времени, лучше начать с небольшого количества и следить за реакцией животного. Необходимо постепенно увеличивать объем этих овощей, для начала давая кошке один или два небольших кусочка.

Если не возникает проблем с пищеварением, то кошке можно давать свеклу.

Данный корнеплод должен быть свежим, не проросшим. Перед кормлением его следует сварить или приготовить на пару. Сырая свекла тяжело переваривается и может вызвать расстройство пищеварительной системы. Также стоит избегать консервированной свеклы. В ней часто содержатся соль и сахар, которые могут быть опасны для кошек.

Бывает ли отравление свеклой?

Отравления от данного овоща не будет. Но могут возникать расстройства желудочно-кишечного тракта в виде диареи, рвоты, отказа от еды. Часто это происходит при потреблении сырой или испорченной свеклы, а также зеленых частей этого растения.

Отравление у животных возникает на дополнительные ингредиенты, которые могут использоваться для приготовления свеклы: различные приправы, чеснок, лук и др. Поэтому лучше избегать их применения.

При возникновении расстройств пищеварения (рвоты, диареи), появлении вялости или снижения аппетита следует убрать из рациона кошки свеклу и обратиться на очный прием в ветеринарную клинику, потому что описанные выше признаки также могут возникать вследствие других причин: инфекции вирусной, бактериальной природы, потребления инородных предметов, заражения паразитами и др.

Чтобы поставить точный диагноз, животному необходимо провести обследование: сдать клинический и биохимический анализы крови, сделать УЗИ и рентген брюшной полости, копрологическое исследование кала на яйца гельминтов, а для исключения инфекций провести ПЦР-диагностику.

В зависимости от причины, приведшей к плохому самочувствию, оказывается симптоматическая терапия при необходимости: противорвотные препараты (Серения, Маропиталь), внутривенные инфузии, антидиарейные средства (Смекта). При выявлении паразитов проводится дегельминтизация (например, применяют Фебтал), а при инфекционных заболеваниях могут использоваться антибиотики (Амоксиклав, Тилозин). Также больным кошкам назначают лечебные диеты при проблемах с пищеварением. Но всегда терапию должен назначать только ветеринарный врач, не стоит заниматься самолечением.

Овощные альтернативы

Вопреки распространенному мнению, кошки могут есть самые различные овощи. Вот несколько безопасных вариантов: полностью приготовленный картофель без кожуры, морковь, брокколи, тыква, огурец и др.

В перечисленных продуктах содержится достаточное количество пищевых волокон (клетчатки) для животных. Но они не должны составлять основу рациона. И для правильного их использования нужно проконсультироваться с ветеринарным диетологом, чтобы понимать в каком количестве их давать без вреда для здоровья любимца.

К запрещенным продуктам относят, например: лук, чеснок, редис, редьку и так далее.

Подведем итоги

Свекла считается отличным источником клетчатки для животных.

Кошки могут есть данный корнеплод, но в умеренных количествах и правильно приготовленным: очищенным и сваренным без специй и других вредных ингредиентов.

Сбалансированный рацион для животных должен составлять ветеринарный диетолог, чтобы подобрать необходимые пищевые компоненты.

При использовании в питании кошки сырой, испорченной свеклы, кормлении ее зелеными частями у животных могут возникать расстройства пищеварительной системы.

Свеклу следует готовить без добавления каких-либо приправ, важно разрезать ее на небольшие кусочки, чтобы обеспечить удобное употребление.

В кормлении животных в определенном количестве можно использовать и другие овощи: сваренный и очищенный картофель, морковь, брокколи и др.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли коту дать свеклу – это не опасно?

Кошкам можно давать некоторые овощи. Свеклу, в том числе. Однако ее необходимо правильно приготовить: корнеплод должен быть свежим, очищенным от кожуры и сваренным. Не стоит забывать, что овощи следует использовать лишь в качестве периодического лакомства. Они не должны составлять большую часть рациона животных. Также следует избегать добавления опасных для кошек ингредиентов, например, чеснока, лука, соли и т.д.