Можно ли давать кошкам свеклу или нет?
Когда дело доходит до кормления наших любимых домашних питомцев, часто возникает желание их чем-нибудь угостить со стола, и вследствие этого появляются вопросы о том, а какие продукты безопасны и подходят для них. Свекла – питательный корнеплод, богатый витаминами и минералами, именно поэтому он присутствует в питании людей. Но можно ли кошкам свеклу – в вареном или сыром виде – мы обсудим в данной статье.
В целом, свекла нетоксична для животных, но это не значит, что владельцы должны регулярно кормить ею своих питомцев. Поэтому очень важно сначала проконсультироваться с ветеринарным диетологом, в каком количестве и в каких вариантах приготовления давать ее, прежде чем добавлять этот овощ в рацион кошки.
Можно ли кошкам свеклу?
Данный корнеплод разрешено использовать в рационе животных. Свекла содержит необходимые вещества, такие как клетчатка и углеводы, которые могут способствовать правильному питанию любимцев.
Однако животным ее следует давать в умеренных количествах и при правильном приготовлении. В частности, свеклу для кошки необходимо почистить, срезать все зеленые ростки, помыть, отварить или приготовить на пару, потому что сырые овощи хуже перевариваются. Также необходимо избегать консервированных и жаренных на масле продуктов.
Во время приготовления не стоит добавлять различные приправы и другие опасные для животных ингредиенты (лук, чеснок и т.д.). Перед кормлением кошки свеклу нужно измельчить, чтобы ей было удобно захватывать и разжевывать еду. Важно помнить, что данный корнеплод следует рассматривать как нечастое лакомство, а не основной продукт рациона.
По вопросу кратности кормления и разрешенному количеству необходимо проконсультироваться с ветеринарным врачом-диетологом, чтобы получить рекомендации по включению свеклы в меню.
Польза свеклы
Если продукт будет правильно приготовлен, то животные могут получить из него достаточно питательных и необходимых для организма веществ. В частности свекла станет источником клетчатки и углеводов.
Еще она содержит витамин С и А, фолиевую кислоту, магний, фосфор, а также кальций, железо, медь, тиамин и др. Однако пищеварительная система кошачьих устроена таким образом, что все эти вещества из растительной пищи не усваиваются, поскольку она покидает кишечник в неизменном виде.
Отвечая на вопрос, можно ли котам свеклу, с уверенностью говорим – да, но в определенном количестве, которое должен определить ветеринарный врач-диетолог, чтобы не навредить питомцу.
Какие минусы?
Хотя свекла безопасна, животным не следует есть ее слишком много, поскольку содержание сахара в ней выше, чем во многих других овощах. Будучи облигатными хищниками, кошки получают большую часть энергии из белков и жиров.
Зеленые части свеклы содержат высокий уровень оксалатов. У некоторых животных потребление этих веществ может приводить к заболеваниям мочевыделительной системы.
Свекла также может приводить к изменению цвета стула у кошек из-за присутствующих в овоще пигментов, которые могут быть ошибочно приняты за кровь. Это не должно вызывать тревогу у владельца, если питомец ел красную свеклу и чувствует себя хорошо. Если же кошка не ела ее, но у нее красный, кровавый стул, животное необходимо срочно показать ветеринарному врачу.
Сырая свекла для кошек может быть трудно перевариваемой, а в консервированные овощи, как правило, добавляются сахар и соль, вредные для животных.
Это же относится к испорченным овощам, в которых могут накапливаться токсичные нитриты, вызывающие отравление. Поэтому нужно кормить любимцев только свежими продуктами, чтобы избежать проблем со здоровьем.
Что нужно учесть владельцу
Кошки – плотоядные существа, и большую часть их потребностей в питании должно обеспечивать мясо. Однако, если владелец хочет кормить питомца свеклой время от времени, лучше начать с небольшого количества и следить за реакцией животного. Необходимо постепенно увеличивать объем этих овощей, для начала давая кошке один или два небольших кусочка.
Если не возникает проблем с пищеварением, то кошке можно давать свеклу.
Данный корнеплод должен быть свежим, не проросшим. Перед кормлением его следует сварить или приготовить на пару. Сырая свекла тяжело переваривается и может вызвать расстройство пищеварительной системы. Также стоит избегать консервированной свеклы. В ней часто содержатся соль и сахар, которые могут быть опасны для кошек.
Бывает ли отравление свеклой?
Отравления от данного овоща не будет. Но могут возникать расстройства желудочно-кишечного тракта в виде диареи, рвоты, отказа от еды. Часто это происходит при потреблении сырой или испорченной свеклы, а также зеленых частей этого растения.
Отравление у животных возникает на дополнительные ингредиенты, которые могут использоваться для приготовления свеклы: различные приправы, чеснок, лук и др. Поэтому лучше избегать их применения.
При возникновении расстройств пищеварения (рвоты, диареи), появлении вялости или снижения аппетита следует убрать из рациона кошки свеклу и обратиться на очный прием в ветеринарную клинику, потому что описанные выше признаки также могут возникать вследствие других причин: инфекции вирусной, бактериальной природы, потребления инородных предметов, заражения паразитами и др.
Чтобы поставить точный диагноз, животному необходимо провести обследование: сдать клинический и биохимический анализы крови, сделать УЗИ и рентген брюшной полости, копрологическое исследование кала на яйца гельминтов, а для исключения инфекций провести ПЦР-диагностику.
В зависимости от причины, приведшей к плохому самочувствию, оказывается симптоматическая терапия при необходимости: противорвотные препараты (Серения, Маропиталь), внутривенные инфузии, антидиарейные средства (Смекта). При выявлении паразитов проводится дегельминтизация (например, применяют Фебтал), а при инфекционных заболеваниях могут использоваться антибиотики (Амоксиклав, Тилозин). Также больным кошкам назначают лечебные диеты при проблемах с пищеварением. Но всегда терапию должен назначать только ветеринарный врач, не стоит заниматься самолечением.
Овощные альтернативы
Вопреки распространенному мнению, кошки могут есть самые различные овощи. Вот несколько безопасных вариантов: полностью приготовленный картофель без кожуры, морковь, брокколи, тыква, огурец и др.
В перечисленных продуктах содержится достаточное количество пищевых волокон (клетчатки) для животных. Но они не должны составлять основу рациона. И для правильного их использования нужно проконсультироваться с ветеринарным диетологом, чтобы понимать в каком количестве их давать без вреда для здоровья любимца.
К запрещенным продуктам относят, например: лук, чеснок, редис, редьку и так далее.
Подведем итоги
- Свекла считается отличным источником клетчатки для животных.
- Кошки могут есть данный корнеплод, но в умеренных количествах и правильно приготовленным: очищенным и сваренным без специй и других вредных ингредиентов.
- Сбалансированный рацион для животных должен составлять ветеринарный диетолог, чтобы подобрать необходимые пищевые компоненты.
- При использовании в питании кошки сырой, испорченной свеклы, кормлении ее зелеными частями у животных могут возникать расстройства пищеварительной системы.
- Свеклу следует готовить без добавления каких-либо приправ, важно разрезать ее на небольшие кусочки, чтобы обеспечить удобное употребление.
- В кормлении животных в определенном количестве можно использовать и другие овощи: сваренный и очищенный картофель, морковь, брокколи и др.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли коту дать свеклу – это не опасно?
Кошкам можно давать некоторые овощи. Свеклу, в том числе. Однако ее необходимо правильно приготовить: корнеплод должен быть свежим, очищенным от кожуры и сваренным. Не стоит забывать, что овощи следует использовать лишь в качестве периодического лакомства. Они не должны составлять большую часть рациона животных. Также следует избегать добавления опасных для кошек ингредиентов, например, чеснока, лука, соли и т.д.