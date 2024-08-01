Самое время: какие деревья и кустарники лучше сажать в августе

Ближе к концу лета у любителей сада и огорода забот невпроворот. Мало собрать выросший и стремительно поспевающий урожай и успеть сделать заготовки на зиму, необходимо еще и думать о посадках на следующий год. В частности, самое время высадить новые деревья и кустарники.

«Погода в этот период часто бывает умеренной, а почва еще теплая, что способствует хорошему укоренению растений до наступления зимы, заморозков и выпадения снега. Важно выбирать подходящие виды и соблюдать основные правила посадки», — рассказывает садовод Павел Пахомов.



Итак, на что обращаем внимание в первую очередь?

Яблоня

И в климате средней полосы даже в дождливое прохладное время успевают созреть вкусные и сочные яблоки, поэтому яблони выбирают очень часто, а сортов — огромное множество.

«Выбирайте локальные сорта, устойчивые к местным условиям и болезням, лучше брать уже привитые саженцы», — объясняет Павел.



Груша

По какой-то причине груша немного более капризна в сравнении с яблоней, да и плоды иногда не всем по вкусу — в силу климата они обычно «на любителя», часто вяжущие и кисловатые.

«Важно выбирать сорта, подходящие для вашего региона. Обратите внимание на совместимость саженцев с местными условиями почвы и климата, узнайте все о правильной подкормке дерева», — советует Павел.



Слива

Это дерево обычно легко приживается и начинает активно расти при посадке в конце лета. Чтобы получить богатый урожай, вовремя вносите удобрения еще осенью.

«Различайте сливу и алычу — первая лучше растет в более теплых областях, вторая широко распространена на Урале и в Сибири», — уточняет Павел.



Вишня

Саженцы, посаженные в августе с соблюдением всех несложных правил, успевают укорениться до зимы и активно начинают расти весной, поэтому урожай вы начнете получать быстрее, чем с предыдущими плодовыми деревьями.

«Лучше всего приобретать саженцы у локальных садоводов, они же дадут рекомендации по поводу вредителей и болезней», — подсказывает Павел.



Рябина

Это крайне неприхотливое дерево, которое хорошо приживается при посадке даже в скудный грунт. Она устойчива к заморозкам и не требует особого ухода, что делает ее отличным выбором для садоводов. А какие из плодов получаются настойки и варенье!

Смородина

Август — самое время для посадки черной, красной и белой смородины. Кустарники обычно без проблем укореняются и набирают силу до наступления холодов, что обеспечивает хороший урожай уже на следующий год, даже если вы высаживали совсем маленькие черенки.

Малина

Если высадить черенки в августе, то они отлично перезимуют, укрытыми и защищенными от ветра, начав активный рост весной.

«Выбирайте сорта, устойчивые к местным болезням и адаптированные к вашему климату, не забывайте регулярно прореживать кустарники и удалять засохшие ветки», — напоминает садовод.



Крыжовник

Этот локальный вариант киви хорошо приживается при посадке в конце лета.

«Важно покупать сорта, устойчивые к мучнистой росе и другим болезням, чтобы обеспечить долгую жизнь вашим кустарникам. Не забудьте внести удобрение в почву перед посадкой черенков в грунт», — добавляет Павел.



Жимолость

Еще один неприхотливый кустарник, который легко приживается при высаживании в августе. Жимолость устойчива к морозам и не требует особого ухода в течение всего года, что делает ее прекрасным выбором для начинающих садоводов.

Барбарис

Декоративный кустарник с кислыми полезными плодами, который можно и нужно высаживать в конце лета. Он не только украшает сад своими яркими ягодами и резными листьями, но и служит живой изгородью — например, там, где нужно замаскировать ветхий забор или где его нет вовсе.

Основные советы по посадке

Убедитесь, что выбранное место получает достаточное количество света и имеет подходящую почву для выбранного растения. Почву необходимо тщательно подготовить, добавив компост или перегной для улучшения ее структуры и плодородия.

После посадки растения нуждаются в обильном поливе. Важно следить за влажностью почвы, особенно в первые недели после посадки. Мульчирование поможет сохранить влагу в почве и защитить корни от перегрева и замерзания. Молодые растения особенно уязвимы для вредителей. Используйте специальные химические и физические средства для защиты, чтобы сохранить здоровье ваших саженцев.