Самое время: какие деревья и кустарники лучше сажать в августе
Ближе к концу лета у любителей сада и огорода забот невпроворот. Мало собрать выросший и стремительно поспевающий урожай и успеть сделать заготовки на зиму, необходимо еще и думать о посадках на следующий год. В частности, самое время высадить новые деревья и кустарники.
«Погода в этот период часто бывает умеренной, а почва еще теплая, что способствует хорошему укоренению растений до наступления зимы, заморозков и выпадения снега. Важно выбирать подходящие виды и соблюдать основные правила посадки», — рассказывает садовод Павел Пахомов.
Итак, на что обращаем внимание в первую очередь?
Яблоня
И в климате средней полосы даже в дождливое прохладное время успевают созреть вкусные и сочные яблоки, поэтому яблони выбирают очень часто, а сортов — огромное множество.
«Выбирайте локальные сорта, устойчивые к местным условиям и болезням, лучше брать уже привитые саженцы», — объясняет Павел.
Груша
По какой-то причине груша немного более капризна в сравнении с яблоней, да и плоды иногда не всем по вкусу — в силу климата они обычно «на любителя», часто вяжущие и кисловатые.
«Важно выбирать сорта, подходящие для вашего региона. Обратите внимание на совместимость саженцев с местными условиями почвы и климата, узнайте все о правильной подкормке дерева», — советует Павел.
Слива
Это дерево обычно легко приживается и начинает активно расти при посадке в конце лета. Чтобы получить богатый урожай, вовремя вносите удобрения еще осенью.
«Различайте сливу и алычу — первая лучше растет в более теплых областях, вторая широко распространена на Урале и в Сибири», — уточняет Павел.
Вишня
Саженцы, посаженные в августе с соблюдением всех несложных правил, успевают укорениться до зимы и активно начинают расти весной, поэтому урожай вы начнете получать быстрее, чем с предыдущими плодовыми деревьями.
«Лучше всего приобретать саженцы у локальных садоводов, они же дадут рекомендации по поводу вредителей и болезней», — подсказывает Павел.
Рябина
Это крайне неприхотливое дерево, которое хорошо приживается при посадке даже в скудный грунт. Она устойчива к заморозкам и не требует особого ухода, что делает ее отличным выбором для садоводов. А какие из плодов получаются настойки и варенье!
Смородина
Август — самое время для посадки черной, красной и белой смородины. Кустарники обычно без проблем укореняются и набирают силу до наступления холодов, что обеспечивает хороший урожай уже на следующий год, даже если вы высаживали совсем маленькие черенки.
Малина
Если высадить черенки в августе, то они отлично перезимуют, укрытыми и защищенными от ветра, начав активный рост весной.
«Выбирайте сорта, устойчивые к местным болезням и адаптированные к вашему климату, не забывайте регулярно прореживать кустарники и удалять засохшие ветки», — напоминает садовод.
Крыжовник
Этот локальный вариант киви хорошо приживается при посадке в конце лета.
«Важно покупать сорта, устойчивые к мучнистой росе и другим болезням, чтобы обеспечить долгую жизнь вашим кустарникам. Не забудьте внести удобрение в почву перед посадкой черенков в грунт», — добавляет Павел.
Жимолость
Еще один неприхотливый кустарник, который легко приживается при высаживании в августе. Жимолость устойчива к морозам и не требует особого ухода в течение всего года, что делает ее прекрасным выбором для начинающих садоводов.
Барбарис
Декоративный кустарник с кислыми полезными плодами, который можно и нужно высаживать в конце лета. Он не только украшает сад своими яркими ягодами и резными листьями, но и служит живой изгородью — например, там, где нужно замаскировать ветхий забор или где его нет вовсе.
Основные советы по посадке
Убедитесь, что выбранное место получает достаточное количество света и имеет подходящую почву для выбранного растения. Почву необходимо тщательно подготовить, добавив компост или перегной для улучшения ее структуры и плодородия.
После посадки растения нуждаются в обильном поливе. Важно следить за влажностью почвы, особенно в первые недели после посадки. Мульчирование поможет сохранить влагу в почве и защитить корни от перегрева и замерзания. Молодые растения особенно уязвимы для вредителей. Используйте специальные химические и физические средства для защиты, чтобы сохранить здоровье ваших саженцев.